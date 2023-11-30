В омском минкульте переназначили заместителей министра

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В министерстве культуры Омской области переназначили заместителей главы ведомства. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали накануне, 29 ноября, на портале правовой информации.
Должность первого замминистра сохранилась за Иваном Шеиным. Заместителями переназначены Ольга Акимова и Светлана Бакулина. Срок службы чиновников составит 1 год.
Ранее Город55 рассказывал, что бывший советник экс-губернатора Буркова Максим Ростов возглавил омский РЦСО. Экс-руководитель центра отправился на заслуженный отдых.