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В омском минкульте переназначили заместителей министра

30 ноября 2023, 02:41
Фото: 1MI
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Срок службы чиновников составит 1 год.

В министерстве культуры Омской области переназначили заместителей главы ведомства. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали накануне, 29 ноября, на портале правовой информации.

Должность первого замминистра сохранилась за Иваном Шеиным. Заместителями переназначены Ольга Акимова и Светлана Бакулина. Срок службы чиновников составит 1 год.

Ранее Город55 рассказывал, что бывший советник экс-губернатора Буркова Максим Ростов возглавил омский РЦСО. Экс-руководитель центра отправился на заслуженный отдых.

Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО
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#Политика#Отдых#Омск#Губернатор#Минкульт#Должность#Центр#Евгений Игишев
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