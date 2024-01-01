Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Несмотря на легкий морозец в -12 градусов, омичи вечером 31 декабря и в новогоднюю ночь отправились отмечать праздник на улицы города. Корреспондент Города55 побывал на Любинском проспекте и в Омской крепости, где расположены главные новогодние локации и узнал у горожан, как они встречают праздник.
Омичи Арсений и Карина познакомились в 2023 году. Праздник будут отмечать вместе. Молодые люди рассказали, куда можно сходить в Омске в новогодние каникулы.
«2023 год запомнился новыми знакомствами. Много гулял. Познакомился со своей девушкой Кариной. В Омске можно прогуляться по центру, на Любинском проспекте, на коньках можно покататься. На „Зеленом острове“ сегодня были, там очень хорошо», — поделился Арсений.
Центром притяжения в Омской крепости стала большая горка. К ней выстроилась очередь. Многие приходили сюда с детьми.
Все же к бою курантов большинство планировало успеть домой.
«Здесь сейчас погуляем, потом домой. Семьей будем встречать, это семейный праздник, дома под елочкой. Прошедший год был весь ярким. Много всего произошло. В праздники еще собираемся отправиться за город отдохнуть. На природе все же лучше, чем в городе», — рассказала омичка Евгения.
На Любинском проспекте жителей города с Новом годом поздравляла компания из трех Дедов Морозов. Со сказочными персонажами можно было сфотографироваться и получить сладкий подарок, если рассказать стихотворение.
Жительница Алтайского края Татьяна Андреевна приехала в Омск к родственникам в гости. Женщина рассказала, что ей понравилось в городе.
«Красоты такие неописуемые новогодние. В Омске река красивая, набережная. Много архитектурных решений. Есть где погулять», — сообщила Татьяна.
Ну, а кто-то в суматохе праздника, видимо еще днем, потерял список продуктов, которые необходимо купить к праздничному столу. Надеемся, этот человек ничего не забыл приобрести.