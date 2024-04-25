В Омской крепости ко Дню Победы появится платный туалет

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В Омской крепости с 9 мая заработает платный туалет. Модуль уже установили на территории, его осталось подключить к коммуникациям. Туалет будет оснащен системой мобильной оплаты, датчиками и замками. Общая стоимость оборудования составила около 2 млн рублей, сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«В День Победы на территории парка пройдет череда праздничных мероприятий, и омичи смогут не беспокоиться о каких-то бытовых вопросах, даже просто помыть руки гораздо приятнее в специально отведенном месте», — рассказал градоначальник.
Какая будет стоимость посещения санузла, пока не сообщается.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске проводят пробные запуски фонтанов. Они начнут полноценно работать на майских праздниках.