Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В Омской крепости ко Дню Победы появится платный туалет

В Омской крепости ко Дню Победы появится платный туалет

25 апреля 2024, 05:34
Фото: Телегарам-канал Сергея Шелеста
Стоимость обустройства туалета составила около 2 млн рублей.

В Омской крепости с 9 мая заработает платный туалет. Модуль уже установили на территории, его осталось подключить к коммуникациям. Туалет будет оснащен системой мобильной оплаты, датчиками и замками. Общая стоимость оборудования составила около 2 млн рублей, сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«В День Победы на территории парка пройдет череда праздничных мероприятий, и омичи смогут не беспокоиться о каких-то бытовых вопросах, даже просто помыть руки гораздо приятнее в специально отведенном месте», — рассказал градоначальник.

Какая будет стоимость посещения санузла, пока не сообщается.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске проводят пробные запуски фонтанов. Они начнут полноценно работать на майских праздниках.

Подготовка к сезону. В Омске проведут пробные запуски фонтанов
Узнать подробнее
#Туристы#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская крепость#День Победы#Омичи#Центр#Коммуникации#Общественный туалет
Подпишитесь
«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных
Сегодня, 04:52
Клубы черного дыма и вертолет. В омских Нефтяниках произошел крупный пожар
Сегодня, 06:16
Секретные данные. В Омске так и не началось обследование кадетского корпуса на Ленина
Сегодня, 08:03
Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц
Сегодня, 03:08
Уровень критичен. Федеральная трасса «Тюмень-Омск» оказалась под угрозой затопления
Вчера, 12:55
В Омске для проведения парада Победы перекроют улицы. Публикуем список
Сегодня, 05:19
"