В Омской крепости ко Дню Победы появится платный туалет

В Омской крепости с 9 мая заработает платный туалет. Модуль уже установили на территории, его осталось подключить к коммуникациям. Туалет будет оснащен системой мобильной оплаты, датчиками и замками. Общая стоимость оборудования составила около 2 млн рублей, сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.