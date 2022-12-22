В Омске умерла экс-директор Нежинского геронтологического центра

В правительстве Омской области сообщили о смерти Почетного жителя Омкой области, Заслуженного работника социального обеспечения РФ и бывшего руководителя Нежинского геронтологического центра Натальи Подойменко. Ей было 83 года.
Известно, что Наталья Подойменко более 33 лет работала в Нежинском геронтологическорм центре, прядка 29 лет — с 1983 по 2012 годы — в должности директора. Под ее руководством учреждение стало «социальным городком». В 2004 году при Наталье Подойменко был открыт семиэтажный корпус центра с жилыми помещениями квартирного типа, а также введены в эксплуатацию газовая котельная, водолечебница, сильвинитовая спелеоклиматическая камера.
Также в период работы Натальи открылся филиал учреждения с отделениями милосердия по улице 5-я Марьяновская в Омске.
В правительстве выразили соболезнования родным и близким Натальи Подойменко. Редакция Города55 также выражает соболезнования коллегам и омичам, близко знакомым с Натальей.