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В Омске умерла экс-директор Нежинского геронтологического центра

Сегодня, 05:33
Фото: omskportal.ru
Наталья Подойменко была Почетным гражданином Омской области.

В правительстве Омской области сообщили о смерти Почетного жителя Омкой области, Заслуженного работника социального обеспечения РФ и бывшего руководителя Нежинского геронтологического центра Натальи Подойменко. Ей было 83 года.

Известно, что Наталья Подойменко более 33 лет работала в Нежинском геронтологическорм центре, прядка 29 лет — с 1983 по 2012 годы — в должности директора. Под ее руководством учреждение стало «социальным городком». В 2004 году при Наталье Подойменко был открыт семиэтажный корпус центра с жилыми помещениями квартирного типа, а также введены в эксплуатацию газовая котельная, водолечебница, сильвинитовая спелеоклиматическая камера.

Также в период работы Натальи открылся филиал учреждения с отделениями милосердия по улице 5-я Марьяновская в Омске.

В правительстве выразили соболезнования родным и близким Натальи Подойменко. Редакция Города55 также выражает соболезнования коллегам и омичам, близко знакомым с Натальей.

#Омск#Общество#Новости#Омская область#Смерть#Почетный гражданин#Центр#Реабилитационный центр#Нежинский центр#Ольга Акамова
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