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Вода прибывает. В Омске не удается ликвидировать затопление на Окружной дороге

29 июля 2024, 07:00
Фото: 1MI
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В омской мэрии рассказали, когда приведут в порядок затопленную Окружную дорогу

Из-за дождливых дней дорожники ежедневно откачивают воду. Кроме того, ремонтируется дорожное полотно, а в парках убирают излишнюю траву.

Сотрудники УДХБ продолжают работы по откачиванию лишней воды с омских улиц. В минувшие выходные шел дождь, добавив забот дорожникам. За два дня откачали 80 кубометров воды. Однако до сих пор затопленной остается Окружная дорога: вода продолжает поступать из естественных источников. Пока что службы только контролируют ее уровень.

После снижения уровня воды можно будет отремонтировать полотно на Окружной дороге. Из-за большого количества ям и выбоин там до сих пор стоят лужи, которые затрудняют проезд.

Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

За эти выходные асфальт подлатали на улицах 1-я Ленинградская, 4-я Железнодорожная, Серова в районе тоннеля, пересечение проспекта Королева с трамвайными путями. Также было скошено больше 22 гектаров травы вдоль дорог и в городских парках.

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#Общество#Дороги#Омск#Ремонт дорог#Новости#Вода#Яма#Затопление#Трава#Покос травы
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