Вода прибывает. В Омске не удается ликвидировать затопление на Окружной дороге

Сотрудники УДХБ продолжают работы по откачиванию лишней воды с омских улиц. В минувшие выходные шел дождь, добавив забот дорожникам. За два дня откачали 80 кубометров воды. Однако до сих пор затопленной остается Окружная дорога: вода продолжает поступать из естественных источников. Пока что службы только контролируют ее уровень.