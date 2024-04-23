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илюстрация

Первые итоги. С начала сезона в Омской области клещи покусали 26 детей и 21 взрослого

23 апреля 2024, 07:46
Фото: Город55
илюстрация

С начала весны в Омской области клещи укусили 26 детей и 21 взрослого

В этом году более 12 тысяч омичей сделали прививки от клещевого энцефалита. Сейчас не зафиксировано случаев инфекционных заболеваний, которые связаны с укусами клещей.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 18 апреля в омские больницы обратились 21 взрослый и 26 детей, пострадавших от укусов клещей. Это не превышает среднемноголетние значения.

В этом году более 12 тысяч омичей прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. С начала сезона в регионе не зафиксировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей.

Также в Омске функционирует лаборатория, где исследуют клещей, снятых с людей и из окружающей среды. Специалисты проводят анализ на наличие вируса клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

Чтобы получить медицинскую помощь в случае укуса клеща, нужно обратиться в ближайший травматологический пункт. Ниже можно ознакомиться с правилами поведения на территории, где есть риск встретиться с клещами.

правила поведенияправила поведения
правила поведенияправила поведения
правила поведенияправила поведения
правила поведения
Фото: Роспотребнадзор Омской области

Для профилактики инфекций, передающихся клещами, в 2024 году запланировано провести акарицидную обработку на площади более 3 тысяч гектаров.

Ранее Город55 сообщал, что ближайшие обработки в Омске пройдут 23 апреля в ОП «Советский», 26 апреля — в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ и саду «Сибирь», а 27 апреля — в саду им. Кирова.

Безопасно для людей. На этой неделе в омских парках пройдет обработка от клещей
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