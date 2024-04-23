Первые итоги. С начала сезона в Омской области клещи покусали 26 детей и 21 взрослого

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 18 апреля в омские больницы обратились 21 взрослый и 26 детей, пострадавших от укусов клещей. Это не превышает среднемноголетние значения.
В этом году более 12 тысяч омичей прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. С начала сезона в регионе не зафиксировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей.
Также в Омске функционирует лаборатория, где исследуют клещей, снятых с людей и из окружающей среды. Специалисты проводят анализ на наличие вируса клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.
Чтобы получить медицинскую помощь в случае укуса клеща, нужно обратиться в ближайший травматологический пункт. Ниже можно ознакомиться с правилами поведения на территории, где есть риск встретиться с клещами.
Для профилактики инфекций, передающихся клещами, в 2024 году запланировано провести акарицидную обработку на площади более 3 тысяч гектаров.
Ранее Город55 сообщал, что ближайшие обработки в Омске пройдут 23 апреля в ОП «Советский», 26 апреля — в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ и саду «Сибирь», а 27 апреля — в саду им. Кирова.