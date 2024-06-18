Омские специалисты заботятся о своевременной уборке травы в городе

К борьбе с сорняками и переросшей травой на прилегающих территориях должны подключиться все управляющие организаций и хозяйствующие субъекты. Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» активизировали работу по покосу травы. Ранее были созданы все условия для того, чтобы она росла. Специальные службы и подрядные компании заботятся о качественном озеленении города.