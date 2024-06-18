Омские специалисты заботятся о своевременной уборке травы в городе

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
К борьбе с сорняками и переросшей травой на прилегающих территориях должны подключиться все управляющие организаций и хозяйствующие субъекты. Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» активизировали работу по покосу травы. Ранее были созданы все условия для того, чтобы она росла. Специальные службы и подрядные компании заботятся о качественном озеленении города.
С начала июня в областном центре скосили порядка 358 гектаров травы. В первую очередь сотрудники УДХБ работают на сложных перекрестках и дорожных выездах, где из-за травы опасно передвигаться. Как отмечают в администрации, подобных мест в Омске очень много, поэтому быстро решить проблему не удается.
Также проходят работы в парках и скверах. Специалисты используют и технику, чтобы на покос затрачивалось меньше времени. Так, сегодня, 18 июня, соответствующие работы планируются на улицах Суворова, Мельничная, Сибирская, 5-я Кировская, Перова, Крупской, Конева, Лукашевича, Комарова, Степанца, 3-я Островская, дорога под Сухой пролет, Черлакский тракт, 1-я Советская, Космический, Маяковского, 22 Апреля, Заозерная, бульвар по улице Спартаковская, Завертяева, 7-я Северная.
Одновременно с этим ведутся переговоры с нарушителями, которые не убирают траву на своих участках, в том числе предприниматели и управляющие организации. За игнорирование правил им полагаются штрафы:
• на граждан в размере от 300 до 500 рублей;
• на должностных лиц — от 1 до 2 тыс рублей или дисквалификация на срок до 3 лет;
• на юридических лиц — от 9 до 20 тыс рублей.