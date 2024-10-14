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Сварщик

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2024
На омских оборонных заводах открылись больше 1300 вакансий. Сколько платят рабочим
14 октября, 01:24
Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам
2 июля, 11:22
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
2 июля, 00:54
Спецпроект
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Город55 сравнил уровень оплаты труда на оборонных предприятиях и в организациях, занятых выпуском гражданской продукции.
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Государственный обвинитель не согласен с соответствующим решением суда, так собирается оспаривать приговор.
22 марта, 05:47
Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска срочно ищет дорожных рабочих и озеленителей
6 марта, 05:53
2022
Неудачная газификация. Омский сварщик едва не поджег дом сельского жителя
Пострадали два человека, в том числе и сам сварщик.
22 сентября 2022, 08:20

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