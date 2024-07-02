Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В Главном управлении контрактной системы Омской области разместили вакансию для заместителя начальника по закупкам. Документы от соискателей принимают до 22 июля. Кандидату готовы предложить зарплату от 68 000 до 72 000 рублей.
Руководителю предстоит следить за закупками в сфере капитальных вложений и ремонта, разрабатывать регламент для работников управления, содействовать развитию конкуренции при осуществлении закупок. Кандидату на должность необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы. Обязательное условие — дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Служащего ждет пятидневная рабочая неделя с ненормированным днем. Командировки не предусмотрены.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Наиболее востебованные профессии: сварщик, токарь, фрезеровщик, слесарь, оператор ЧПУ и другие рабочие специальности.