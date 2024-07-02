Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам

Руководителю предстоит следить за закупками в сфере капитальных вложений и ремонта, разрабатывать регламент для работников управления, содействовать развитию конкуренции при осуществлении закупок. Кандидату на должность необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы. Обязательное условие — дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг.