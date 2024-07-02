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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В омское правительство требуется специалист по закупкам с зарплатой до 72 тысяч

Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам

2 июля 2024, 11:22
Фото: Правительство Омской области

В омское правительство требуется специалист по закупкам с зарплатой до 72 тысяч

Руководителю предстоит следить за закупками в сфере капитальных вложений и ремонта.

В Главном управлении контрактной системы Омской области разместили вакансию для заместителя начальника по закупкам. Документы от соискателей принимают до 22 июля. Кандидату готовы предложить зарплату от 68 000 до 72 000 рублей.

Руководителю предстоит следить за закупками в сфере капитальных вложений и ремонта, разрабатывать регламент для работников управления, содействовать развитию конкуренции при осуществлении закупок. Кандидату на должность необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы. Обязательное условие — дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Служащего ждет пятидневная рабочая неделя с ненормированным днем. Командировки не предусмотрены.

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