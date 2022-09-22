Неудачная газификация. Омский сварщик едва не поджег дом сельского жителя

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Причиной для этого стал пожар, который возник из-за неосторожных сварочных работ.
Инцидент произошел накануне, 21 сентября, в городе Исилькуль во время проведения работ по установке газового оборудования. 60-летний сварщик, сотрудник АО «Омскгазстройэксплуатация» подключал газовое оборудование, и во время работ вспыхнул пожар.
В итоге пострадал сам сварщик и 68-летний владелец дома, к которому подводили газ. Постройка едва не сгорела — ее вовремя успели потушить.
Следователи изучают место происшествия. Уже изъяты сварочный аппарат, болгарка и другие инструменты, проводятся опросы свидетелей и потерпевшей и другие следственные действия.