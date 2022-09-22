Неудачная газификация. Омский сварщик едва не поджег дом сельского жителя

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Причиной для этого стал пожар, который возник из-за неосторожных сварочных работ.