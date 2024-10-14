На омских оборонных заводах открылись больше 1300 вакансий. Сколько платят рабочим

Так, на заводе имени П. И. Баранова требуются шлифовщики 5-6 разряда. Зарплата составит от 140 тысяч рублей. Также на предприятии ждут токарей 4-6 разряда (от 85 тысяч), операторов (от 105 тысяч), мастеров производственного обучения (от 80 тысяч рублей).