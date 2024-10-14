На омских оборонных заводах открылись больше 1300 вакансий. Сколько платят рабочим

Posted 14 октября, 01:24
Published 14 октября, 01:24
Modified 14 октября, 01:24
Updated 14 октября, 01:24
В Омске на оборонных заводах по состоянию на середину октября открыто 1347 вакансий. Об этом Городу55 сообщили в кадровом центре «Работа России». Наиболее востребованные специальности: токарь, фрезеровщик, сварщик, оператор станков ЧПУ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
Так, на заводе имени П. И. Баранова требуются шлифовщики 5-6 разряда. Зарплата составит от 140 тысяч рублей. Также на предприятии ждут токарей 4-6 разряда (от 85 тысяч), операторов (от 105 тысяч), мастеров производственного обучения (от 80 тысяч рублей).
В ОМКБ открыты вакансии для слесарей-сборщиков (от 45 тысяч), мастеров (от 55 тысяч), испытателей двигателей и приборов (от 45 тысяч).
В ЦКБА требуются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и сборщики микросхем. Специалистам готовы предложить зарплату до 100 тысяч рублей.
В ближайшую пятницу, 18 октября, в кадровом центре «Работа России» на улице Тарская, 11 пройдет ярмарка вакансий. С соискателями готовы будут пообщаться представители Пассажирского предприятия № 8, ОАО РЖД, Пограничного управления ФСБ и другие работодатели.
Ранее Город55 рассказывал, что крупные строительные компании, специализирующиеся на промышленном строительстве, предлагают вакансии для архитекторов с зарплатой до 210 тысяч рублей.