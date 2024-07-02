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На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим

2 июля 2024, 00:54
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске на оборонных заводах открыли 1600 вакансий

Наиболее востебованные профессии: сварщик, токарь, фрезеровщик, слесарь, оператор ЧПУ и другие рабочие специальности.

На омских оборонных заводах в настоящее время открыты 1594 вакансии. Такую цифру по состоянию на 1 июля озвучили Городу55 в региональном минтруда. Наиболее востребованные профессии: сварщик, токарь, фрезеровщик, слесарь, оператор ЧПУ и другие рабочие специальности.

Согласно данным сервиса Head Hunter, токарю 4-6 разряда на ПО «Полет» готовы платить от 67 000 до 97 000 рублей. В объявлении говорится, что уровень заработной платы не ограничен, зависит от объема выполненных работ.

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Фото: Head Hunter

Завод имени П. И. Баранова приглашает на работу фрезеровщиков с опытом от 1 года. Соискателю готовы предложить зарплату от 82 000 рублей в месяц.

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Фото: Head Hunter

Некоторые предприятия готовы взять сотрудников без опыта работы и обучить на месте. Так, на «Омсктрансмаш» набирают учеников токаря. Стипендия на период обучения составит 25000-27000 рублей. После специалиста ждет сдельная оплата труда — от 50 тысяч рублей.

Ранее Город55 сравнивал зарплаты на оборонных заводах и предприятиях, занятых выпуском гражданской продукции.

Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Омская область#Зарплата#Омсктрансмаш#Сварщик#Вакансии#Токарь#Слесарь#Фрезеровщик
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