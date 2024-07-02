На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим

На омских оборонных заводах в настоящее время открыты 1594 вакансии. Такую цифру по состоянию на 1 июля озвучили Городу55 в региональном минтруда. Наиболее востребованные профессии: сварщик, токарь, фрезеровщик, слесарь, оператор ЧПУ и другие рабочие специальности.