Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С таким затягивать нельзя. Хирурги омской больницы экстренно спасли жизнь омичке

8 сентября 08:09
Фото: 1MI

Омские хирурги спасли женщину с тяжелым заболеванием поджелудочной железы

Врачи провели операцию в два этапа.

Врачи омской больницы БСМП № 1 спасли жизнь 40-летней пациентке, которая попала к ним в полуобморочном состоянии. У Анастасии диагностировали тяжелое заболевание поджелудочной железы, осложнением которого стало внутреннее кровотечение. Об этом сообщают в пресс-службе областного министерства здравоохранения.  

«Нужно было принимать срочное решение. Требовалась травматичная операция, но на фоне обширного кровотечения была большая угроза жизни пациента», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП № 1 Александр Пропп.

Женщину удалось спасти чудом. Медики решили действовать в два этапа. Сначала остановили кровотечение специальным стентом, который они установили в пораженную селезеночную артерию. Затем пациентку направили в БСМП № 1, где профильные хирурги провели ей сложную операцию: выполнили отделение стенки толстой кишки от ложной аневризмы селезеночной артерии, удалили пораженную часть поджелудочной вместе со стентом в селезеночной артерии и селезенкой. 

Анастасия позже рассказала, что узнала о своей болезни год назад. Но никак не находила времени заняться лечением. Врач отмечает, что с таким затягивать нельзя, либо последствия будут самыми печальными. 

«С поджелудочной железой шутить нельзя. Она вырабатывает не только пищеварительные ферменты, но и гормоны. При запущенных формах заболеваний поджелудочной железы ее ткань не восстанавливается, а наоборот, склерозируется, уменьшаясь в размерах и погибает функционально: у больных быстро развивается секреторная недостаточность — диабет, диарея, прогрессивное снижение веса», — предостерегает специалист.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо. На пятый день после операции она бодро прогуливается по больничному коридору и мечтает поскорее вернуться домой, к своим родным.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Врачи#Операция#Сложная операция#Спасли жизнь#Женщина
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10