С таким затягивать нельзя. Хирурги омской больницы экстренно спасли жизнь омичке

Женщину удалось спасти чудом. Медики решили действовать в два этапа. Сначала остановили кровотечение специальным стентом, который они установили в пораженную селезеночную артерию. Затем пациентку направили в БСМП № 1, где профильные хирурги провели ей сложную операцию: выполнили отделение стенки толстой кишки от ложной аневризмы селезеночной артерии, удалили пораженную часть поджелудочной вместе со стентом в селезеночной артерии и селезенкой.