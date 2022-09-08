С таким затягивать нельзя. Хирурги омской больницы экстренно спасли жизнь омичке

Врачи омской больницы БСМП № 1 спасли жизнь 40-летней пациентке, которая попала к ним в полуобморочном состоянии. У Анастасии диагностировали тяжелое заболевание поджелудочной железы, осложнением которого стало внутреннее кровотечение. Об этом сообщают в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
«Нужно было принимать срочное решение. Требовалась травматичная операция, но на фоне обширного кровотечения была большая угроза жизни пациента», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП № 1 Александр Пропп.
Женщину удалось спасти чудом. Медики решили действовать в два этапа. Сначала остановили кровотечение специальным стентом, который они установили в пораженную селезеночную артерию. Затем пациентку направили в БСМП № 1, где профильные хирурги провели ей сложную операцию: выполнили отделение стенки толстой кишки от ложной аневризмы селезеночной артерии, удалили пораженную часть поджелудочной вместе со стентом в селезеночной артерии и селезенкой.
Анастасия позже рассказала, что узнала о своей болезни год назад. Но никак не находила времени заняться лечением. Врач отмечает, что с таким затягивать нельзя, либо последствия будут самыми печальными.
«С поджелудочной железой шутить нельзя. Она вырабатывает не только пищеварительные ферменты, но и гормоны. При запущенных формах заболеваний поджелудочной железы ее ткань не восстанавливается, а наоборот, склерозируется, уменьшаясь в размерах и погибает функционально: у больных быстро развивается секреторная недостаточность — диабет, диарея, прогрессивное снижение веса», — предостерегает специалист.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо. На пятый день после операции она бодро прогуливается по больничному коридору и мечтает поскорее вернуться домой, к своим родным.