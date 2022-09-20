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Пожарные через окно спасли человека из горящей многоэтажки в Омске

Вчера, 08:44
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Пожар случился ночью в Октябрьском округе.

В ночь на 19 сентября в одном из многоэтажных домов Октябрьского округа случился пожар. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. 

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило в МЧС около 05:00 часов утра. До приезда пожарных из дома по лестницам самостоятельно эвакуировались семь взрослых и один ребенок. А вот один жилец не смог — его пожарные спасали по лестнице через окно. 

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В итоге пожар потушили в 06:11 утра. Позже определили, что огонь повредил ремонт квартиры и некоторые домашние вещи на общей площади 20 кв. м. 

#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Пожары#Спасли жизнь#Ольга Цветатий
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