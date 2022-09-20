Пожарные через окно спасли человека из горящей многоэтажки в Омске

В ночь на 19 сентября в одном из многоэтажных домов Октябрьского округа случился пожар. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило в МЧС около 05:00 часов утра. До приезда пожарных из дома по лестницам самостоятельно эвакуировались семь взрослых и один ребенок. А вот один жилец не смог — его пожарные спасали по лестнице через окно.
В итоге пожар потушили в 06:11 утра. Позже определили, что огонь повредил ремонт квартиры и некоторые домашние вещи на общей площади 20 кв. м.