Пожарные через окно спасли человека из горящей многоэтажки в Омске

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило в МЧС около 05:00 часов утра. До приезда пожарных из дома по лестницам самостоятельно эвакуировались семь взрослых и один ребенок. А вот один жилец не смог — его пожарные спасали по лестнице через окно.