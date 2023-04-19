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Робинзон на Иртыше. Сотрудники МЧС в Омске спасли собаку с острова

19 апреля 2023, 11:19
Фото: ГУ МЧС России Омской области
Собаку удалось поймать не сразу

Омские спасатели помогли собаке, оставшейся на острове посреди Иртыша

О животном, попавшем в беду, в МЧС сообщили неравнодушные омичи.

Омские спасатели сегодня, 19 апреля, спасли собаку, оставшуюся на острове посреди Иртыша. О животном, попавшем в беду, в МЧС сообщили неравнодушные жители.

Как уточнили коллеги из «12 канала», собаку удалось поймать не сразу, и пришлось усыпить животное с помощью дротика со снотворным. Пса благополучно доставили на берег, где он проснулся. Собаку передадут в приют.

Месяц назад Город55 рассказывал о том, как пережил зиму спасенный пеликан Гриша. Во время морозов в конце ноября птицу спасли жители Колосовского района. Пеликана нашли в сугробе в предсмертном состоянии. Его отогрели и передали в руки специалистов зоопарка. Те предположили, что улететь в теплые края он не смог, поскольку родился поздно и не успел набраться сил для перелета.

Пеликан Гриша пережил зиму. Омичам рассказали о судьбе спасенной птицы
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#Евгений Игишев#Собака#Животное#МЧС#Иртыш#Спасли жизнь
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