Робинзон на Иртыше. Сотрудники МЧС в Омске спасли собаку с острова

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
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Updated Сегодня, 11:24
Омские спасатели сегодня, 19 апреля, спасли собаку, оставшуюся на острове посреди Иртыша. О животном, попавшем в беду, в МЧС сообщили неравнодушные жители.
Как уточнили коллеги из «12 канала», собаку удалось поймать не сразу, и пришлось усыпить животное с помощью дротика со снотворным. Пса благополучно доставили на берег, где он проснулся. Собаку передадут в приют.
Месяц назад Город55 рассказывал о том, как пережил зиму спасенный пеликан Гриша. Во время морозов в конце ноября птицу спасли жители Колосовского района. Пеликана нашли в сугробе в предсмертном состоянии. Его отогрели и передали в руки специалистов зоопарка. Те предположили, что улететь в теплые края он не смог, поскольку родился поздно и не успел набраться сил для перелета.