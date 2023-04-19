Робинзон на Иртыше. Сотрудники МЧС в Омске спасли собаку с острова

Месяц назад Город55 рассказывал о том, как пережил зиму спасенный пеликан Гриша. Во время морозов в конце ноября птицу спасли жители Колосовского района. Пеликана нашли в сугробе в предсмертном состоянии. Его отогрели и передали в руки специалистов зоопарка. Те предположили, что улететь в теплые края он не смог, поскольку родился поздно и не успел набраться сил для перелета.