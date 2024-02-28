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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

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Потоп в подвале дома, огромные сосульки и спасение курочек. Омск сегодня

28 февраля 2024, 14:18
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Подвал омской многоэтажки на Пригородной снова затопило фекальными водами

Жители девятиэтажки на улице Пригородной снова пожаловались на затопление подвала. Помещение наполнилось фекальными водами из-за проблем с канализацией. Специалисты, по словам омичей, не смогли никак исправить ситуацию и сказали ждать другую бригаду. В омском Водоканале сообщили, что уже заказана необходимая техника и в ближайшее время начнутся работы, также по этому инциденту провел оперативное совещание Сергей Шелест.

«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал
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Новость №2. На крыше одного из зданий в центре Омска появились огромные сосульки

Омичи заметили, что с крыши дома на Любинском проспекте свисают огромные сосульки. Это вызвало опасения у горожан, так как глыбы могут упасть на головы прохожим в любой момент. Прямо под сосульками располагается магазин Gentleman и популярный шоурум. Убирать снег и наледь с крыш должны либо управляющие компании, либо собственники зданий, нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Едва не прыгнули с балкона. Омичку вместе с ребенком спасли из горящей квартиры
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Новость №3. В Омской области пожарные спасли два десятка куриц из горящего сарая

В селе Троицкое Омской области произошел пожар в двухэтажном сарае, в котором живут 23 курицы. К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился на втором этаже хозпостройки, а также повредил кровлю и перекрытия. К счастью, спасателям удалось вытащить птиц живыми, в происшествии никто не пострадал. На месте работали 18 пожарных.

В деревне под Омском пожарные спасли из горящего сарая 23 курочки
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