Потоп в подвале дома, огромные сосульки и спасение курочек. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Новость №1. Подвал омской многоэтажки на Пригородной снова затопило фекальными водами
Жители девятиэтажки на улице Пригородной снова пожаловались на затопление подвала. Помещение наполнилось фекальными водами из-за проблем с канализацией. Специалисты, по словам омичей, не смогли никак исправить ситуацию и сказали ждать другую бригаду. В омском Водоканале сообщили, что уже заказана необходимая техника и в ближайшее время начнутся работы, также по этому инциденту провел оперативное совещание Сергей Шелест.
Новость №2. На крыше одного из зданий в центре Омска появились огромные сосульки
Омичи заметили, что с крыши дома на Любинском проспекте свисают огромные сосульки. Это вызвало опасения у горожан, так как глыбы могут упасть на головы прохожим в любой момент. Прямо под сосульками располагается магазин Gentleman и популярный шоурум. Убирать снег и наледь с крыш должны либо управляющие компании, либо собственники зданий, нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей.
Новость №3. В Омской области пожарные спасли два десятка куриц из горящего сарая
В селе Троицкое Омской области произошел пожар в двухэтажном сарае, в котором живут 23 курицы. К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился на втором этаже хозпостройки, а также повредил кровлю и перекрытия. К счастью, спасателям удалось вытащить птиц живыми, в происшествии никто не пострадал. На месте работали 18 пожарных.