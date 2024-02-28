Потоп в подвале дома, огромные сосульки и спасение курочек. Омск сегодня

Жители девятиэтажки на улице Пригородной снова пожаловались на затопление подвала. Помещение наполнилось фекальными водами из-за проблем с канализацией. Специалисты, по словам омичей, не смогли никак исправить ситуацию и сказали ждать другую бригаду. В омском Водоканале сообщили, что уже заказана необходимая техника и в ближайшее время начнутся работы, также по этому инциденту провел оперативное совещание Сергей Шелест.