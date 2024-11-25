Губернатор Хоценко обсудил развитие Русско-Полянского района с местными властями

Posted 25 ноября, 07:20
Published 25 ноября, 07:20
Modified 25 ноября, 07:22
Updated 25 ноября, 07:22
Губернатор Омской области совместно с командами регионального кабинета министров и местной администрации обсудил задачи по социально-экономическому развитию Русско-Полянского района на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Как сообщается в правительстве Омской области, такие совещания будут проводиться и в других муниципальных районах области. Это первая встреча, посвященная вопросам развития Русско-Полянского района.
На совещании были рассмотрены вопросы состояния коммунальной инфраструктуры, дорожной сети, ремонта школ и детских садов, а также перспективы развития крупных предприятий и реализация инвестиционных проектов.
Губернатор отметил, что предстоит продолжать встречи и определять, каким образом и в какой степени оказать содействие в развитии территорий. Он подчеркнул, что каждое муниципальное образование в регионе уникально, с собственными особенностями и инвестиционным потенциалом. Главная задача, по его словам, — выработать конкретные меры и предложения, которые дадут импульс развитию муниципалитетов.
«Важно главам районов вместе с кураторами в кабинете министров региона подготовить качественную долгосрочную программу развития муниципалитета с конкретными объектами и объемами финансирования, чтобы мы могли максимально участвовать во всех федеральных программах, включая проекты комплексного развития сельских территорий, благоустройства малых городов и районных центров», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Новый глава муниципалитета Евгений Мурашов представил отчет о текущей ситуации, проблемных вопросах, планах по их решению и дальнейших шагах.