Губернатор Хоценко обсудил развитие Русско-Полянского района с местными властями

Губернатор отметил, что предстоит продолжать встречи и определять, каким образом и в какой степени оказать содействие в развитии территорий. Он подчеркнул, что каждое муниципальное образование в регионе уникально, с собственными особенностями и инвестиционным потенциалом. Главная задача, по его словам, — выработать конкретные меры и предложения, которые дадут импульс развитию муниципалитетов.