ПСБ в Омске открыл Центр уличного баскетбола и дал старт строительству нового ЖК

Новый Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламентам Международной федерации баскетбола (ФИБА) и способен принимать соревнования регионального и международного уровня. Кроме того, оснащение спортивного объекта позволяет обеспечить достойный уровень комфорта баскетболистов: к их услугам просторная площадка площадью 2,7 тысячи кв. м, покрытая износостойким и всепогодным покрытием, а также сразу несколько игровых зон — 5 стритбольных площадок для игры 3×3 и полноразмерное игровое поле на два кольца — для игры 5×5. Но, в новом центре уличного баскетбола найдется место и для любителей гимнастики и силовых упражнений — для этих целей на спортивном объекте предусмотрена выделенная зона.