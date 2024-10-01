ПСБ в Омске открыл Центр уличного баскетбола и дал старт строительству нового ЖК

Posted 1 октября, 10:41
Published 1 октября, 10:41
Modified 1 октября, 11:34
Updated 1 октября, 11:34
ПСБ открыл новый спортивный объект, доступный для всех омичей — с 1 октября свою работу начал Центр уличного баскетбола на Набережной Тухачевского, построенный банком при содействии Российской Федерации Баскетбола. Новый спортобъект стал уже третьим в Сибирском федеральном округе, появившимся в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям» и 22-м — в России.
«Омск стал третьим городом в Сибирском федеральном округе, где ПСБ в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта „ПСБ — Детям“ открывает подобный центр. Сегодня уличный баскетбол набирает популярность у подрастающего поколения. Это один из самых зрелищных и доступных видов спорта, с которого начинался путь многих звезд баскетбола, среди которых есть и уроженцы Омска — заслуженный тренер России Виктор Промин и легендарный советский баскетболист Иван Дворный. Уверен, что наш Центр уличного баскетбола станет значимым звеном спортивной инфраструктуры Омска, местом притяжения горожан, а, главное, выступит трамплином для профессиональной карьеры ребят и, будем верить, их первым шагом к олимпийским победам», — отметил Петр Фрадков.
Торжественная церемония открытия собрала практически всех первых лиц банка и региона: председателя ПСБ Петра Фрадкова и его заместителя Айрата Гаскарова, а также вице-президент-директоров департамента корпоративной культуры и устойчивого развития и центра инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства банка. Кроме того, в церемонии открытия приняли участие губернатор и министр спорта Омской области, а также мэр Омска.
«Омск стал третьим городом в Сибирском федеральном округе, где ПСБ в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта „ПСБ — Детям“ открывает подобный центр. Сегодня уличный баскетбол набирает популярность у подрастающего поколения. Это один из самых зрелищных и доступных видов спорта, с которого начинался путь многих звезд баскетбола, среди которых есть и уроженцы Омска — заслуженный тренер России Виктор Промин и легендарный советский баскетболист Иван Дворный. Уверен, что наш Центр уличного баскетбола станет значимым звеном спортивной инфраструктуры Омска, местом притяжения горожан, а, главное, выступит трамплином для профессиональной карьеры ребят и, будем верить, их первым шагом к олимпийским победам», — отметил Петр Фрадков.
Но самое интересное произошло позже — новую баскетбольную площадку сразу же проверили в деле: право первого занятия в новом центре доверили заслуженному мастеру спорта России и чемпиону Европы по баскетболу Алексею Саврасенко — он провел мастер-класс для юных баскетболистов, ну, а новые навыки ребята смогли применить сразу же после занятий — площадка приняла свой первый турнир по баскетболу 3×3 среди подростков.
«Баскетбол всегда был самым доступным видом спорта, и сегодня его популярность выходит за пределы спортивных залов. Дисциплина 3×3 вовлекает в баскетбол все больше людей, а тренировки становится возможным проводить как на паркете, так и на уличных площадках. Омск — спортивный город, в котором необходимо развивать в том числе уличную инфраструктуру. Вместе с ПСБ мы строим современные площадки, на которых можно не только играть в лучшую игру с мячом, но еще и заниматься гимнастикой и просто болеть за спортсменов. Статистика показала, что каждый центр уличного баскетбола посещает не менее 250 тысяч людей в год. Думаю, Омск побьет этот рекорд и подарит нам новых юных баскетболистов, за которыми — спортивное будущее нашей страны», — прокомментировал Андрей Кириленко, президент Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России.
Новый Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламентам Международной федерации баскетбола (ФИБА) и способен принимать соревнования регионального и международного уровня. Кроме того, оснащение спортивного объекта позволяет обеспечить достойный уровень комфорта баскетболистов: к их услугам просторная площадка площадью 2,7 тысячи кв. м, покрытая износостойким и всепогодным покрытием, а также сразу несколько игровых зон — 5 стритбольных площадок для игры 3×3 и полноразмерное игровое поле на два кольца — для игры 5×5. Но, в новом центре уличного баскетбола найдется место и для любителей гимнастики и силовых упражнений — для этих целей на спортивном объекте предусмотрена выделенная зона.
Вклад банка в развитие региона удостоился высокой оценки правительства Омской области: Петру Фрадкову был вручен знак отличия «За служение Омской области» I степени.
Однако лишь одним социально значимым объектом программа рабочей поездки Петра Фрадкова не ограничивалась: председатель ПСБ принял участие в совещании регионального правительства, а также дал старт строительству нового жилого комплекса «Машиностроителей», где будут жить сотрудники АО «Омсктрансмаш». Стоит отметить, что проект жилого комплекса реализуется при участии ПСБ: банк взял на себя обязанности финансирования строительства, а застройщиком выступает одна из дочерних организаций ПСБ.
«Через два года на этом месте появится жилой комплекс „Машиностроителей“, в котором отметят новоселье семьи сотрудников Омского завода транспортного машиностроения. Сегодняшнее событие — это результат совместной работы Промсвязьбанка, Правительства Омской области и завода. Признателен банку за участие в этой работе», — отметил Виталий Хоценко.
Жилой комплекс станет первым проектом в Омской области, реализованным банком в рамках программы строительства жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Ожидается, что благодаря программе ПСБ в Омске появится два 16-этажных дома общей площадью около 18 тыс кв.м с благоустроенной придомовой территорией и паркингами.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]