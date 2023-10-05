Виталий Хоценко принял участие в совещании Генпрокурора Демешина по вопросам ЖКХ

Генпрокурор также добавил, что надеется на улучшение ситуации в этом направлении за счет выработанных на совещании решений, а население Омской области увидит это в конкретных делах. Важно понимать, становится ли ситуация лучше, насколько хороши выбранные стратегии развития и являются ли качественные изменения системными или разовыми решениями вопросов.