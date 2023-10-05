Виталий Хоценко принял участие в совещании Генпрокурора Демешина по вопросам ЖКХ

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Дмитрий Демешин отметил, что каждая из сфер, вопросы которой обсуждаются на совещании, напрямую влияет на качество жизни омичей, а потому требует особого внимания со стороны органов власти. Проблемы не следует замалчивать, их нужно выносить на широкое обсуждение для выработки совместных решений.
«Сегодня мы вместе с Виталием Павловичем, новым руководителем Омской области, оценивали динамику изменений состояния дел в наиболее острой и волнующей омичей сфере: ЖКХ, водоснабжение, аварийные дома. Этому сегодня было посвящено совещание, на котором остро ставились вопросы, в том числе, в отношении отдельных нерадивых чиновников. Состояние ЖКХ региона — это лакмусовая бумажка, по которой население судит о всей власти, руководителях и управленцах», — подчеркнул Демешин.
Генпрокурор также добавил, что надеется на улучшение ситуации в этом направлении за счет выработанных на совещании решений, а население Омской области увидит это в конкретных делах. Важно понимать, становится ли ситуация лучше, насколько хороши выбранные стратегии развития и являются ли качественные изменения системными или разовыми решениями вопросов.
Губернатор Виталий Хоценко выразил благодарность заместителю Генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину, что он посвятил два полноценных дня работ в регионе.
«С Дмитрием Викторовичем мы обсудили многие вопросы и будем принимать ряд решений. Конечно, все они направлены на то, чтобы людям жилось лучше, и их проблемы решались. На недавней встрече с Владимиром Путиным он сказал мне: чувствуешь, что не можешь где-то помочь, скажи правду: сегодня не сделаю, потому что не хватает чего-то, а если нужно время, то скажи хотя бы срок. Это по-честному, по справедливости. Так будем работать и дальше», — рассказал Виталий Хоценко.