Хоценко провел заседание межведомственного штаба по координации строительства

В целом до 2027 года планируется обновить 50 школ. С учетом объема финансирования этой программы из федерального бюджета на это выделено более 6 млрд рублей. Кроме того, со 2024 года в Омской области стартует пятилетняя программа по замене окон и ремонту крыш в образовательных учреждениях.