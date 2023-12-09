Хоценко провел заседание межведомственного штаба по координации строительства

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Омская область включилась в федеральную программу капремонта школ минпросвещения РФ и «Единой России». В 2023 году в Омске были отремонтированы школа №3 и гимназия №75.
В прошлом году министерство просвещения РФ провело отбор на предоставление субсидий. По его итогам Омской области на 2024–2025 годы выделят средства на капремонт 19 объектов. Из них 15 находится в Омске, а 4 — в муниципальных районах.
В целом до 2027 года планируется обновить 50 школ. С учетом объема финансирования этой программы из федерального бюджета на это выделено более 6 млрд рублей. Кроме того, со 2024 года в Омской области стартует пятилетняя программа по замене окон и ремонту крыш в образовательных учреждениях.