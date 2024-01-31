Прокуратура Омска начала проверку после затопления подвалов в домах на Пригородной

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В домах на ул. Пригородная из строя вышло насосное оборудование, в результате чего и произошел потоп.
«В настоящее время в подвалах вода отсутствует и больше не поступает. Ресурсоснабжающая организация дважды произвела откачку воды и устранение засоров (посторонние предметы и тряпки) из канализацонной сети, насосное оборудование работает», — уточнили в мэрии.
Прокуратура Советского округа организовала проверку по данному происшествию.
Сегодня, 31 января, пройдет совещание с представителями застройщика микрорайона.
Ранее мы писали, что в редакцию Города55 обратились омичи, проживающие в многоэтажных домах на улице Пригородная. Жителей беспокоит развернувшаяся по соседству стройка нового ЖК «Мирапорт». Новый дом возводят на берегу Иртыша, поэтому у омичей есть сомнения в надежности почвы в этом месте.