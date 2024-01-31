Прокуратура Омска начала проверку после затопления подвалов в домах на Пригородной

Ранее мы писали, что в редакцию Города55 обратились омичи, проживающие в многоэтажных домах на улице Пригородная. Жителей беспокоит развернувшаяся по соседству стройка нового ЖК «Мирапорт». Новый дом возводят на берегу Иртыша, поэтому у омичей есть сомнения в надежности почвы в этом месте.