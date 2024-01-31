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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

В Советском округе Омска затопило подвальные помещения в домах

Прокуратура Омска начала проверку после затопления подвалов в домах на Пригородной

31 января 2024, 03:06
Фото: 1MI

В Советском округе Омска затопило подвальные помещения в домах

В пресс-службе администрации города сообщили, что воду откачали, а засоры устранили.

В домах на ул. Пригородная из строя вышло насосное оборудование, в результате чего и произошел потоп.

«В настоящее время в подвалах вода отсутствует и больше не поступает. Ресурсоснабжающая организация дважды произвела откачку воды и устранение засоров (посторонние предметы и тряпки) из канализацонной сети, насосное оборудование работает», — уточнили в мэрии.

Прокуратура Советского округа организовала проверку по данному происшествию.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

Сегодня, 31 января, пройдет совещание с представителями застройщика микрорайона.

Ранее мы писали, что в редакцию Города55 обратились омичи, проживающие в многоэтажных домах на улице Пригородная. Жителей беспокоит развернувшаяся по соседству стройка нового ЖК «Мирапорт». Новый дом возводят на берегу Иртыша, поэтому у омичей есть сомнения в надежности почвы в этом месте.

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#Происшествия#Омск#Мэрия#Строительство#Проверка#Застройщик#Иртыш#Вода#Омичи#Микрорайон#Советский округ#Затопление#Совещание#Анастасия Чернобаева
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