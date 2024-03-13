Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Визит Валерия Фалькова в Омск снова перенесли, на этот раз из-за совещания с президентом. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы Олег Смолин в своем телеграм-канале.
«Приношу свои извинения омичам и СМИ. Валерия Фалькова 14 марта вызвали на совещание к президенту. Понятно, что поездка в Омск переносится», — написал депутат.
Смолин уточнил, что уже и не вспомнит, сколько раз срывался визит, но другой даты приезда Фалькова так и не назвал. Также депутат заинтриговал омичей, сообщив, что в скором времени будет раскрыта информация о том, с чем Валерий Фальков должен приехать в Омск.
Напомним, что только вчера стало известно, что 14 марта в Омск прибудет министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сопровождаемый депутатом Госдумы Олегом Смолиным. В рамках визита планируются встречи с губернатором, участие в открытии нового корпуса ОмГУ, посещение ОмГТУ, СибАДИ и других научно-исследовательских центров региона.