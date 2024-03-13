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Визит министра науки Валерия Фалькова в Омск отменили в последний момент

Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась

13 марта 2024, 05:06
Фото: тг-канал депутата Госдумы Олега Смолина

Визит министра науки Валерия Фалькова в Омск отменили в последний момент

Об очередном переносе сообщил депутат Госдумы Олег Смолин.

Визит Валерия Фалькова в Омск снова перенесли, на этот раз из-за совещания с президентом. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы Олег Смолин в своем телеграм-канале.

«Приношу свои извинения омичам и СМИ. Валерия Фалькова 14 марта вызвали на совещание к президенту. Понятно, что поездка в Омск переносится», — написал депутат.

Смолин уточнил, что уже и не вспомнит, сколько раз срывался визит, но другой даты приезда Фалькова так и не назвал. Также депутат заинтриговал омичей, сообщив, что в скором времени будет раскрыта информация о том, с чем Валерий Фальков должен приехать в Омск.

Напомним, что только вчера стало известно, что 14 марта в Омск прибудет министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сопровождаемый депутатом Госдумы Олегом Смолиным. В рамках визита планируются встречи с губернатором, участие в открытии нового корпуса ОмГУ, посещение ОмГТУ, СибАДИ и других научно-исследовательских центров региона.

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