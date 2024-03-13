Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась

Смолин уточнил, что уже и не вспомнит, сколько раз срывался визит, но другой даты приезда Фалькова так и не назвал. Также депутат заинтриговал омичей, сообщив, что в скором времени будет раскрыта информация о том, с чем Валерий Фальков должен приехать в Омск.