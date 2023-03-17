Виктор Шкуренко вложился в фирму Виктора Скуратова

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В ООО «Скуратов кофе» существенно изменился список учредителей. До недавнего времени уставной капитал на 100% принадлежал одному человеку — основателю компании, известному омскому предпринимателю Виктору Скуратову. С 16 марта у Скуратова только 55,2%. Его компаньонами стали Виктор Шкуренко (35%), Андрей Негомедьянов (4,9%) и Роман Попов (4,9%).
Наиболее известен из трех новых участников ООО Виктор Шкуренко, специалист по продуктовому ритейлу, один из богатейших омичей, готовый пробовать себя в новых проектах (например, в прошлом году он построил крематорий в Ростове).
Андрей Негомедьянов — единственный владелец и директор ООО «Скуратов кофе Москва», которое в прошлом принадлежало все тем же Скуратову (50%) и Шкуренко (35%). 4,9% этого ООО принадлежало четвертому владельцу «Скуратов кофе» Роману Попову, который сейчас владеет и управляет ООО «Скуратов кофе Омск».
Таким образом, Виктор Скуратов уже не в первый раз применил схему, при которой одни и те же бизнесмены вкладываются в разные основанные им компании. Из-за этого, кстати, он формально выбыл из списка самых богатых омичей, хотя его активы продолжают приносить внушительный доход.