Виктор Шкуренко вложился в фирму Виктора Скуратова

Таким образом, Виктор Скуратов уже не в первый раз применил схему, при которой одни и те же бизнесмены вкладываются в разные основанные им компании. Из-за этого, кстати, он формально выбыл из списка самых богатых омичей, хотя его активы продолжают приносить внушительный доход.