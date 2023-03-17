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Published Сегодня, 10:31

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Виктор Шкуренко вложился в фирму Виктора Скуратова

17 марта 2023, 10:31
Фото: Город55
иллюстрация
Теперь у «Скуратов кофе» целых 4 совладельца.

В ООО «Скуратов кофе» существенно изменился список учредителей. До недавнего времени уставной капитал на 100% принадлежал одному человеку — основателю компании, известному омскому предпринимателю Виктору Скуратову. С 16 марта у Скуратова только 55,2%. Его компаньонами стали Виктор Шкуренко (35%), Андрей Негомедьянов (4,9%) и Роман Попов (4,9%).

Наиболее известен из трех новых участников ООО Виктор Шкуренко, специалист по продуктовому ритейлу, один из богатейших омичей, готовый пробовать себя в новых проектах (например, в прошлом году он построил крематорий в Ростове).

Андрей Негомедьянов — единственный владелец и директор ООО «Скуратов кофе Москва», которое в прошлом принадлежало все тем же Скуратову (50%) и Шкуренко (35%). 4,9% этого ООО принадлежало четвертому владельцу «Скуратов кофе» Роману Попову, который сейчас владеет и управляет ООО «Скуратов кофе Омск».

Таким образом, Виктор Скуратов уже не в первый раз применил схему, при которой одни и те же бизнесмены вкладываются в разные основанные им компании. Из-за этого, кстати, он формально выбыл из списка самых богатых омичей, хотя его активы продолжают приносить внушительный доход.

 

Виктор Скуратов не попал в Топ -100 самых богатых омичей
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#Николай Эйхвальд#Скуратов кофе#Экономика#Новости#Виктор Скуратов#Виктор Шкуренко
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