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Выручка московского «Скуратова» сократилась за год в 130 раз

18 апреля 2023, 11:32
Фото: Город55
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Компания ушла «в ноль», выручив за свой кофе меньше 2 млн рублей.

У компании «Скуратов Кофе Москва» резко ухудшились финансовые показатели. В 2021 году ее выручка составляла 221 млн рублей, а в 2022 сократилась до ничтожных 1,7 млн. Таким образом, сокращение составило более 99%. Прибыль в 2021 году насчитывала 45 млн рублей, а в 2022 уменьшилась до нуля.

Отметим, что компания, основанная когда-то омскими бизнесменами Виктором Скуратовым и Виктором Шкуренко, с 2020 года не имеет к ним никакого отношения. Она принадлежит Андрею Негомедьянову, который владеет и 4,9% уставного капитала ООО «Скуратов Кофе».

 

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#Николай Эйхвальд#Скуратов кофе#Бизнес#Новости
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