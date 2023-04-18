Выручка московского «Скуратова» сократилась за год в 130 раз

У компании «Скуратов Кофе Москва» резко ухудшились финансовые показатели. В 2021 году ее выручка составляла 221 млн рублей, а в 2022 сократилась до ничтожных 1,7 млн. Таким образом, сокращение составило более 99%. Прибыль в 2021 году насчитывала 45 млн рублей, а в 2022 уменьшилась до нуля.