Выручка московского «Скуратова» сократилась за год в 130 раз

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
У компании «Скуратов Кофе Москва» резко ухудшились финансовые показатели. В 2021 году ее выручка составляла 221 млн рублей, а в 2022 сократилась до ничтожных 1,7 млн. Таким образом, сокращение составило более 99%. Прибыль в 2021 году насчитывала 45 млн рублей, а в 2022 уменьшилась до нуля.
Отметим, что компания, основанная когда-то омскими бизнесменами Виктором Скуратовым и Виктором Шкуренко, с 2020 года не имеет к ним никакого отношения. Она принадлежит Андрею Негомедьянову, который владеет и 4,9% уставного капитала ООО «Скуратов Кофе».