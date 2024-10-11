gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Шиномонтаж

Выбрать дату
2024
С первым снегом, Омск! Фоторепортаж с городских улиц
11 октября, 08:35
Зима близко. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
7 октября, 06:30
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
4 июля, 04:24
Время переобуваться. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
3 апреля, 02:53
2023
Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
23 октября 2023, 04:58
Время летней резины. Во сколько обойдется монтаж шин легкового автомобиля омичу
10 апреля 2023, 09:21
В Омске спрос на летние шины за месяц вырос в 3,5 раза
Среди новых шин самые популярные бренды — Pirelli, Triangle и Yokohama, а среди бывшей в употреблении резины — Pirelli, Michelin и Bridgestone.
10 апреля 2023, 08:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика