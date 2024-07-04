В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В Омске выставили на продажу два автосалона. Одно из зданий расположено на улице Димитрова, 75, его площадь составляет 2344 квадратных метра. Салон расположен на собственном земельном участке. Цена помещения — 200 млн рублей.
«Отлично подойдет для дилера по продаже легковых авто, грузовых авто, спецтехники, а также для другого бизнеса, которому необходимы торговые, офисные, складские и сервисные помещения. Возможно размещение мебельного салона, автосервиса, ресторанов, торгового бизнес-центра, детейлинга, шиномонтажа, СТО, продуктового магазина, гипермаркета и т. д.», — говорится в объявлении.
Ранее по этому адресу располагался дилерский центр Hyundai.
Еще один автоцентр продается на бульваре Архитекторов напротив «Меги». Площадь помещений составяет 4724 квадратных метра, а цена — 385 млн рублей. Здание также расположено на собственном участке. Есть парковка для клиентов. В настоящее время в здании находится автоцентр «КлючАвто».
Помещения также готовы сдать в аренду: На Димитрова — за 2,2 млн/месяц, на Архитекторов — за 5 млн/месяц.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 45 миллионов продают недостроенный автоцентр на Конева. В 2021 году здание приобрела компания «Премиум», которой владеет Виталий Ольшанский.