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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей

В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей

4 июля 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney
Помещения расположены на улице Димитрова и бульваре Архитекторов. Здания готовы также сдать в аренду.

В Омске выставили на продажу два автосалона. Одно из зданий расположено на улице Димитрова, 75, его площадь составляет 2344 квадратных метра. Салон расположен на собственном земельном участке. Цена помещения — 200 млн рублей.

«Отлично подойдет для дилера по продаже легковых авто, грузовых авто, спецтехники, а также для другого бизнеса, которому необходимы торговые, офисные, складские и сервисные помещения. Возможно размещение мебельного салона, автосервиса, ресторанов, торгового бизнес-центра, детейлинга, шиномонтажа, СТО, продуктового магазина, гипермаркета и т. д.», — говорится в объявлении.

Ранее по этому адресу располагался дилерский центр Hyundai.

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Фото: Авито

Еще один автоцентр продается на бульваре Архитекторов напротив «Меги». Площадь помещений составяет 4724 квадратных метра, а цена — 385 млн рублей. Здание также расположено на собственном участке. Есть парковка для клиентов. В настоящее время в здании находится автоцентр «КлючАвто».

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Фото: Авито

Помещения также готовы сдать в аренду: На Димитрова — за 2,2 млн/месяц, на Архитекторов — за 5 млн/месяц.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 45 миллионов продают недостроенный автоцентр на Конева. В 2021 году здание приобрела компания «Премиум», которой владеет Виталий Ольшанский.

С долгостроем-автоцентром. Участок на Левобережье Омска продают за 45 миллионов
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Ресторан#Торговый центр#Склад#Автосалон#Гипермаркет#Автомобили#Офис#Спецтехника#Шиномонтаж#Продуктовый магазин
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