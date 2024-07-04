В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей

Еще один автоцентр продается на бульваре Архитекторов напротив «Меги». Площадь помещений составяет 4724 квадратных метра, а цена — 385 млн рублей. Здание также расположено на собственном участке. Есть парковка для клиентов. В настоящее время в здании находится автоцентр «КлючАвто».