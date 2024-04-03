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Posted Сегодня, 02:53

Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

Шины необходимо менять при стабильной теплой температуре

Время переобуваться. Сколько стоит шиномонтаж в Омске

3 апреля 2024, 02:53
Фото: 1MI
Шины необходимо менять при стабильной теплой температуре
Всего в городе более 600 точек, в которых занимаются шиномонтажом. Рассказываем, когда лучше всего менять резину.

На улице теплеет с каждым днем, и наступает время менять зимнюю резину на летнюю. Что необходимо знать о шиномонтаже и сколько он стоит в Омске — расскажет Город55.

Когда нужно проводить шиномонтажные работы

Специалисты советуют ставить летнюю резину, когда температура на улице стабильно держится на уровне не менее +5…+7 градусов. Если по прогнозу синоптиков ожидаются заморозки, то с шиномонтажом стоит повременить. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура выше +5 градусов установится в нашем регионе во второй половине апреля. Узнали, что думают о сроках замены резины омские автомобилисты.

«Переобуваться прямо сейчас рановато. Во дворах и на парковках лед и снег. Но на выходных уже можно. На этих или следующих», — рассказал омичка Мария.
«Раньше середины месяца дергаться с шиномонтажом нет смысла, лед кругом. Не знаю, куда ехать переобуваться. У официального дилера дорого», — поделился местный житель Андрей.

Отметим, на зимних шинах ездить летом нельзя, так как они от перегрева начинают деформироваться и «плыть». В результате автомобиль на дороге ведет себя неустойчиво. К тому же у зимних шин на сухом асфальте больше тормозной путь.

В Омске более 600 точек шиномонтажаВ Омске более 600 точек шиномонтажа
В Омске более 600 точек шиномонтажа
Фото: 1MI

Автосервисы

Согласно данным сервиса 2Gis, в Омске в настоящий момент работают больше 600 точек, которые занимаются шиномонтажом. Ниже приведены цены для некоторых из них (цены могут отличаться, подробности необходимо уточнять на станциях технического обслуживания).

Автоцентр «Бегемот»

Шиномонтаж для 14-го радиуса в «Бегемоте» будет стоить 1800 рублей для легкового автомобиля (2300 рублей для минивэна).

R15 — 2000 рублей (легковой автомобиль), 2300 рублей (джип, кроссовер), 2900 рублей (микроавтобус, минивэн).

R16 — 2200 рублей/ 2500 рублей/ 3500 рублей;

R17 — 2800 рублей/ 3100 рублей/ 3800 рублей.

Автотехцентр «Резиновая подкова»

Здесь «переобуть» R14 можно за 1800 рублей, R15 — 2100 рублей на легковушке, 2500 рублей на джипе, R16 — 2200 рублей/ 2600 рублей, R17 — 2360 рублей/ 2800 рублей, R18 — 2500 рублей/ 3000 рублей.

​Шиномонтажная мастерская TireShop

Замена резины на «легковушках» будет стоить в мастерской 1200 рублей за R13 и 1300 рублей за R14.

R15 — 1500 рублей/ 1800 рублей (легковое авто/внедорожник);

R16 — 1600 рублей/ 2000 рублей;

R17 — 1800 рублей/ 2400 рублей.

Шиномонтаж Fit Service

R12 — от 1680 рублей.

R13 — от 1800 рублей.

R14 — от 1940 рублей.

R15 — от 2040 рублей.

R16 — от 2340 рублей.

R17 — от 2440 рублей.

Шиномонтаж Шины55

R13 — 1600 рублей.

R14 — 1600 рублей.

R15 — от 1800 до 2000 рублей.

R16 — от 2000 до 3000 рублей.

R17 — от 2400 до 3000 рублей.

Стоимость шиномонтажа зависит от радиуса колесаСтоимость шиномонтажа зависит от радиуса колеса
Стоимость шиномонтажа зависит от радиуса колеса
Фото: 1MI

Автомойка

Еще о подготовке автомобиля к летнему сезону. После зимних реагентов и весенней слякоти машину необходимо полностью помыть и просушить. Это касается в том числе колесных арок и днища, моторного отсека и внешних частей двигателя, его картера и узлов трансмиссии.

Если на лакокрасочном покрытии есть мелкие риски и сколы не глубже грунта, то их можно устранить восстанав­ливающей и защитной полировкой. Когда на эмали появились сильные царапины и сколы до металла, лучше их локально закрасить, иначе затем эти места вовсю «зацветут».

Техническое обслуживание

Что касается общего технического обслуживания, то при использовании сезонных масел не следует тянуть с его заменой. На менее вязком зимнем масле тоже можно ездить в теплое время года — это не так критично, как оставить летнюю смазку на зиму. Но в жару зимнее масло может не справиться с критиче­скими нагрузками.

Фильтры меняются по сезону, а не по техническому регламенту. Зимой они забиваются сильнее. К тому же досрочная замена воздушного и топливного фильтров может снизить расход топлива.

Итак, совсем коротко:

  • Подготовка автомобиля к лету — процедура, зависящая от фактической погоды, а не от календаря. Ждите, пока станет тепло, сухо и дороги будут более-менее чистыми, но не тяните до жары.

  • Отведите на подготовку как минимум один день, так как это включает не только замену шин, масла и фильтров, но и другие процедуры.

  • Тщательно вымойте всю машину для полного осмотра. Проверьте состояние краски по всему кузову.

  • Поднимите автомобиль на подъемник и проверьте антикоррозийные покрытия, а также состояние защитных элементов. Обратите внимание на наличие утечек.

  • Проверьте работоспособность кондиционера, если он слабо охлаждает воздух — обратитесь в сервисный центр для диагностики и заправки фреоном.

  • Замените стеклоочистители, даже если старые еще хорошо чистят.

  • Если при осмотре вы находите какие-либо дефекты, утечки или заметные отклонения в работе автомобиля — записывайтесь на СТО, чтобы устранить проблемы, не откладывая решение до осени.

  • Необходимо провести технический осмотр тормозной системы, подвески и настроек фар, а также проверить электрику (аккумуляторную батарею, генератор).

Когда переходить на летние шины: советы автоэксперта Васильева
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#Общество#Авто#Омск#Омская область#Цены#Евгений Игишев#Шиномонтаж#Все материалы авторов#Колесо
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