Время переобуваться. Сколько стоит шиномонтаж в Омске

Что касается общего технического обслуживания, то при использовании сезонных масел не следует тянуть с его заменой. На менее вязком зимнем масле тоже можно ездить в теплое время года — это не так критично, как оставить летнюю смазку на зиму. Но в жару зимнее масло может не справиться с критиче­скими нагрузками.