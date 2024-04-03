Время переобуваться. Сколько стоит шиномонтаж в Омске

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На улице теплеет с каждым днем, и наступает время менять зимнюю резину на летнюю. Что необходимо знать о шиномонтаже и сколько он стоит в Омске — расскажет Город55.
Специалисты советуют ставить летнюю резину, когда температура на улице стабильно держится на уровне не менее +5…+7 градусов. Если по прогнозу синоптиков ожидаются заморозки, то с шиномонтажом стоит повременить. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура выше +5 градусов установится в нашем регионе во второй половине апреля. Узнали, что думают о сроках замены резины омские автомобилисты.
«Переобуваться прямо сейчас рановато. Во дворах и на парковках лед и снег. Но на выходных уже можно. На этих или следующих», — рассказал омичка Мария.
«Раньше середины месяца дергаться с шиномонтажом нет смысла, лед кругом. Не знаю, куда ехать переобуваться. У официального дилера дорого», — поделился местный житель Андрей.
Отметим, на зимних шинах ездить летом нельзя, так как они от перегрева начинают деформироваться и «плыть». В результате автомобиль на дороге ведет себя неустойчиво. К тому же у зимних шин на сухом асфальте больше тормозной путь.
Согласно данным сервиса 2Gis, в Омске в настоящий момент работают больше 600 точек, которые занимаются шиномонтажом. Ниже приведены цены для некоторых из них (цены могут отличаться, подробности необходимо уточнять на станциях технического обслуживания).
Шиномонтаж для 14-го радиуса в «Бегемоте» будет стоить 1800 рублей для легкового автомобиля (2300 рублей для минивэна).
R15 — 2000 рублей (легковой автомобиль), 2300 рублей (джип, кроссовер), 2900 рублей (микроавтобус, минивэн).
R16 — 2200 рублей/ 2500 рублей/ 3500 рублей;
R17 — 2800 рублей/ 3100 рублей/ 3800 рублей.
Здесь «переобуть» R14 можно за 1800 рублей, R15 — 2100 рублей на легковушке, 2500 рублей на джипе, R16 — 2200 рублей/ 2600 рублей, R17 — 2360 рублей/ 2800 рублей, R18 — 2500 рублей/ 3000 рублей.
Замена резины на «легковушках» будет стоить в мастерской 1200 рублей за R13 и 1300 рублей за R14.
R15 — 1500 рублей/ 1800 рублей (легковое авто/внедорожник);
R16 — 1600 рублей/ 2000 рублей;
R17 — 1800 рублей/ 2400 рублей.
R12 — от 1680 рублей.
R13 — от 1800 рублей.
R14 — от 1940 рублей.
R15 — от 2040 рублей.
R16 — от 2340 рублей.
R17 — от 2440 рублей.
R13 — 1600 рублей.
R14 — 1600 рублей.
R15 — от 1800 до 2000 рублей.
R16 — от 2000 до 3000 рублей.
R17 — от 2400 до 3000 рублей.
Еще о подготовке автомобиля к летнему сезону. После зимних реагентов и весенней слякоти машину необходимо полностью помыть и просушить. Это касается в том числе колесных арок и днища, моторного отсека и внешних частей двигателя, его картера и узлов трансмиссии.
Если на лакокрасочном покрытии есть мелкие риски и сколы не глубже грунта, то их можно устранить восстанавливающей и защитной полировкой. Когда на эмали появились сильные царапины и сколы до металла, лучше их локально закрасить, иначе затем эти места вовсю «зацветут».
Что касается общего технического обслуживания, то при использовании сезонных масел не следует тянуть с его заменой. На менее вязком зимнем масле тоже можно ездить в теплое время года — это не так критично, как оставить летнюю смазку на зиму. Но в жару зимнее масло может не справиться с критическими нагрузками.
Фильтры меняются по сезону, а не по техническому регламенту. Зимой они забиваются сильнее. К тому же досрочная замена воздушного и топливного фильтров может снизить расход топлива.
Итак, совсем коротко:
Подготовка автомобиля к лету — процедура, зависящая от фактической погоды, а не от календаря. Ждите, пока станет тепло, сухо и дороги будут более-менее чистыми, но не тяните до жары.
Отведите на подготовку как минимум один день, так как это включает не только замену шин, масла и фильтров, но и другие процедуры.
Тщательно вымойте всю машину для полного осмотра. Проверьте состояние краски по всему кузову.
Поднимите автомобиль на подъемник и проверьте антикоррозийные покрытия, а также состояние защитных элементов. Обратите внимание на наличие утечек.
Проверьте работоспособность кондиционера, если он слабо охлаждает воздух — обратитесь в сервисный центр для диагностики и заправки фреоном.
Замените стеклоочистители, даже если старые еще хорошо чистят.
Если при осмотре вы находите какие-либо дефекты, утечки или заметные отклонения в работе автомобиля — записывайтесь на СТО, чтобы устранить проблемы, не откладывая решение до осени.
Необходимо провести технический осмотр тормозной системы, подвески и настроек фар, а также проверить электрику (аккумуляторную батарею, генератор).