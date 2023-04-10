Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
В Омске наступил сезон замены зимней резины на летнюю. Город55 выяснил, во сколько обойдется монтаж шин на легковом автомобиле весной 2023 года.
«Поменять 15-дюймовые — 1920 рублей, 17-дюймовые — 2280 рублей. Монтаж и демонтаж проводится на подъемнике. Мойка автомобиля и пакеты для шин включены в стоимость», — сообщили в «Реакторе».
В компании «Аккумуляторный рай» переобуть 17-дюймовые шины на легковом автомобиле готовы за 1700 рублей, а на внедорожнике за 2100 рублей. Шиномонтаж 15-дюймовых колес обойдется в 1300 рублей. Помыть автомобиль перед монтажом в «Аккумуляторном рае» также могут, но зависит от конкретного пункта сервиса.
В «Fit Service» монтаж 15-дюймовых шин будет стоить 2040 рублей, 17-дюймовых — 2380 рублей. В стоимость услуги включено: снятие, установка, демонтаж и монтаж шины, балансировка, балансировочные грузы.
Некоторые омские автолюбители уже поменяли резину, но основной наплыв клиентов ожидают с середины апреля, поэтому в автосервисах советуют записываться заранее.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске спрос на летние шины за месяц вырос в 3,5 раза. Покупают как новую резину, так и бывшую в употреблении. Среди новых шин самые популярные бренды — Pirelli, Triangle и Yokohama, а среди бывшей в употреблении резины — Pirelli, Michelin и Bridgestone. Новый комплект из четырех покрышек Pirelli в среднем стоит 35 450 рублей, а Triangle — 24 650 рублей. Средняя стоимость комплекта с рук для Pirelli составляет 14 890 рублей, Michelin — 16 020, а Bridgestone — 13 660 руб.