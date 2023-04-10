Ранее Город55 сообщал, что в Омске спрос на летние шины за месяц вырос в 3,5 раза. Покупают как новую резину, так и бывшую в употреблении. Среди новых шин самые популярные бренды — Pirelli, Triangle и Yokohama, а среди бывшей в употреблении резины — Pirelli, Michelin и Bridgestone. Новый комплект из четырех покрышек Pirelli в среднем стоит 35 450 рублей, а Triangle — 24 650 рублей. Средняя стоимость комплекта с рук для Pirelli составляет 14 890 рублей, Michelin — 16 020, а Bridgestone — 13 660 руб.