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Posted 11 октября, 08:35

Published 11 октября, 08:35

Modified 11 октября, 08:37

Updated 11 октября, 08:37

С первым снегом, Омск! Фоторепортаж с городских улиц

С первым снегом, Омск! Фоторепортаж с городских улиц

11 октября 2024, 08:35
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru
Безлюдные улицы, каша на дорогах и самокаты на каникулах. Смотрим, как Омск встретил первый снег.

Сегодня, 11 октября, в Омске пошел первый снег. Местами он переходил в дождь. А на дорогах образовался гололед. Корреспондент Города55 прогулялся по центральным улицам и посмотрел, как Омск встретил первый снег.

Любинский проспект, на котором совсем недавно гуляли горожане, стал безлюдным, ветреным и серым.

Фото: gorod55.ru

Лишь постояльцы Любинского проспекта, Любочка, Городовой и Ван Гог, остались на главной пешеходной и туристической улице Омска.

Фото: gorod55.ru

Местами на газонах еще зеленеет травка. Совсем скоро она скроется под слоем снега до весны.

Фото: gorod55.ru

Прокат электросамокатов уже готовится уйти на зимние каникулы. Но пока что сервис приостановил работу. Если в ближайшие дни погода позволит, то омичи еще смогут воспользоваться кикшерингом.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Днем на дорогах стало свободно. Однако утром из-за непогоды омичам пришлось постоять в пробках, а цены на такси взлетели в несколько раз.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Нелегко пришлось и автолюбителям. Многие оставили свои замерзшие машины дома. Напомним, что сейчас наступил сезон замены резины. Ранее Город55 рассказывал, во сколько в Омске обойдется шиномонтаж.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Еще больше антуража первого снежного дня этой осени — в коротком видео:

Видео: Евгений Игишев. gorod55.ru.
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