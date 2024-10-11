С первым снегом, Омск! Фоторепортаж с городских улиц

Posted 11 октября, 08:35
Published 11 октября, 08:35
Modified 11 октября, 08:37
Updated 11 октября, 08:37
Сегодня, 11 октября, в Омске пошел первый снег. Местами он переходил в дождь. А на дорогах образовался гололед. Корреспондент Города55 прогулялся по центральным улицам и посмотрел, как Омск встретил первый снег.
Любинский проспект, на котором совсем недавно гуляли горожане, стал безлюдным, ветреным и серым.
Лишь постояльцы Любинского проспекта, Любочка, Городовой и Ван Гог, остались на главной пешеходной и туристической улице Омска.
Местами на газонах еще зеленеет травка. Совсем скоро она скроется под слоем снега до весны.
Прокат электросамокатов уже готовится уйти на зимние каникулы. Но пока что сервис приостановил работу. Если в ближайшие дни погода позволит, то омичи еще смогут воспользоваться кикшерингом.
Днем на дорогах стало свободно. Однако утром из-за непогоды омичам пришлось постоять в пробках, а цены на такси взлетели в несколько раз.
Нелегко пришлось и автолюбителям. Многие оставили свои замерзшие машины дома. Напомним, что сейчас наступил сезон замены резины. Ранее Город55 рассказывал, во сколько в Омске обойдется шиномонтаж.
Еще больше антуража первого снежного дня этой осени — в коротком видео: