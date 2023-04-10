В Омске спрос на летние шины за месяц вырос в 3,5 раза, сообщили аналитики сервиса «Авито». При этом эксперты зафиксировали рост спроса на новые покрышки: по сравнению с мартом прошлого года автолюбители покупают их на 23% активнее.