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В Омске спрос на летние шины за месяц вырос в 3,5 раза

10 апреля 2023, 08:22
Фото: 1MI
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Среди новых шин самые популярные бренды — Pirelli, Triangle и Yokohama, а среди бывшей в употреблении резины — Pirelli, Michelin и Bridgestone.

В Омске спрос на летние шины за месяц вырос в 3,5 раза, сообщили аналитики сервиса «Авито». При этом эксперты зафиксировали рост спроса на новые покрышки: по сравнению с мартом прошлого года автолюбители покупают их на 23% активнее.

Среди новых шин самые популярные бренды — Pirelli, Triangle и Yokohama, а среди бывшей в употреблении резины — Pirelli, Michelin и Bridgestone. Новый комплект из четырех покрышек Pirelli в среднем стоит 35 450 рублей, а Triangle — 24 650 рублей. Средняя стоимость комплекта с рук для Pirelli составляет 14 890 рублей, Michelin — 16 020, а Bridgestone — 13 660 руб.

В автосервисах и шиномонтажах Омска, как сообщают читатели Города55, пока большого наплыва автолюбителей нет.

«Сейчас очередей почти нет, народ еще не созрел. Массово шины побегут менять через неделю. На обычных шиномонтажках 16-дюймовые колеса поменять стоит 1300-1400, у официалов подороже выйдет», — сообщил наш читатель Андрей.
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#Евгений Игишев#Шины#Шиномонтаж#Весна#Экономика#Город#Общество#Омск
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