Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Омске спрос на летние шины за месяц вырос в 3,5 раза, сообщили аналитики сервиса «Авито». При этом эксперты зафиксировали рост спроса на новые покрышки: по сравнению с мартом прошлого года автолюбители покупают их на 23% активнее.
Среди новых шин самые популярные бренды — Pirelli, Triangle и Yokohama, а среди бывшей в употреблении резины — Pirelli, Michelin и Bridgestone. Новый комплект из четырех покрышек Pirelli в среднем стоит 35 450 рублей, а Triangle — 24 650 рублей. Средняя стоимость комплекта с рук для Pirelli составляет 14 890 рублей, Michelin — 16 020, а Bridgestone — 13 660 руб.
В автосервисах и шиномонтажах Омска, как сообщают читатели Города55, пока большого наплыва автолюбителей нет.
«Сейчас очередей почти нет, народ еще не созрел. Массово шины побегут менять через неделю. На обычных шиномонтажках 16-дюймовые колеса поменять стоит 1300-1400, у официалов подороже выйдет», — сообщил наш читатель Андрей.