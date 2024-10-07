Зима близко. Сколько стоит шиномонтаж в Омске

Posted 7 октября, 06:30
Published 7 октября, 06:30
Modified 7 октября, 06:32
Updated 7 октября, 06:32
Совсем скоро в Омскую область придет зима, а на дороги ляжет снег. Задача автомобилистов — подготовить свою машину к холодному времени года. В первую очередь, заменить резину. Город55 выяснил, сколько стоит шиномонтаж в Омске.
Согласно открытым данным, в Омске и пригороде работают больше 700 точек, где можно «переобуть» автомобиль. Посмотрим цены в наиболее крупных сервисных центрах. Отметим, что стоимость на услуги шиномонтажа в некоторых мастерских выросла примерно в полтора раза по сравнению с осенью 2023 года.
Легковые авто: радиус 13 — 2350 рублей; радиус 14 — 2350 рублей; радиус 15 — 2350 рублей; радиус 16 — 2450 рублей; радиус 17 — 2650 рублей; радиус 18 — 2850 рублей; радиус 19 — 3250 рублей; радиус 20 — 3550 рублей; радиус 21 — 3950 рублей; радиус 22 — 4300 рублей.
Джипы/низкопрофильная резина: радиус 15 — 2750 рублей; радиус 16 — 2850 рублей; радиус 17 — 2950 рублей; радиус 18 — 3150 рублей; радиус 19 — 3550 рублей; ₽радиус 20 — 3850 рублей; радиус 21 — 4250 рублей; радиус 22 — 4800 рублей.
Автосервисы «Резиновая подкова» расположены по адресам: улица 10 лет Октября, 127, бульвар Архитекторов, 20.
Легковые авто: радиус 13 — 1500 рублей; радиус 14 — 2000 рублей; радиус 15 — 2300 рублей; радиус 16 — 2500 рублей; радиус 17 — 3000 рублей; радиус 18 — 3000 рублей; радиус 19 — 4000 рублей; радиус 20 — 5000 рублей; радиусы 21, 22, 23 — 6000 рублей.
Джипы/кроссоверы: радиус 15 — 2500 рублей; радиус 16 — 3000 рублей; радиус 17 — 3500 рублей; радиус 18 — 3500 рублей; радиус 19 — 4000 рублей; радиус 20 — 5000 рублей; радиусы 21, 22, 23 — 6000 рублей.
Микроавтобусы/минивэны/легкие грузовики: радиус 13 — 2000 рублей; радиус 14 — 2500 рублей; радиус 15 — 3000 рублей; радиус 16 — 3500 рублей; радиус 17 — 3800 рублей.
Автоцентр «Бегемот» находится по адресу проспекст Маркса, 41/43.
Легковые авто: радиус 13 — 1200 рублей; радиус 14 — 1300 рублей; радиус 15 — 1500 рублей; радиус 16 — 1500 рублей; радиус 17 — 1800 рублей; радиус 18 — 2200 рублей; радиус 19 — 2700 рублей; радиус 20 — 3500 рублей; радиусы 21, 22, 23 — 4500 рублей.
Мастерские TireClub находятся по адресам: улица 5-я линия, 157а, улица Будеркина, 2А, улица Богдана Хмельницкого, 108, улица Молодежная 3-я, 10.
Легковые авто: радиус 12 — 1880 рублей; радиус 13 — 2000 рублей; радиус 14 — 2120 рублей; радиус 15 — 2240 рублей; радиус 16 — 2240 рублей; радиус 17 — 2640 рублей; радиус 18 — 2840 рублей; радиус 19 — 3080 рублей; радиус 20 — 3400 рублей; радиус 21 — 3720 рублей; радиус 22 — 4060 рублей.
Всего у Fit Service восемь точек в Омске. Они находятся по адресам: Барнаульская, 7/2, Богдана Хмельницкого, 91а, Коммунальная, 8А, Конева, 65, Королева, 30, 60 лет Победы, 14, Панфилова, 9, Перелета, 5, корп В.
Еще о подготовке к зимнему сезону. Помимо замены шин, автомобилю необходимо пройти техническое обслуживание. Сделать ТО можно как самостоятельно, так и в сервисных центрах. Вот, что советуют специалисты:
Автомобилистам рекомендуют заранее записывать в автосервисы, так как с приходом заморозков и гололеда в мастерских выстроятся очереди из желающих пройти техосмотр и «переобуть» резину.
Ранее Город55 рассказывал, что в первом полугодии 2024 года россияне потратили на покупку автомобилей 2,27 триллиона рублей. Каждая вторая машина была приобретена в кредит.