Зима близко. Сколько стоит шиномонтаж в Омске

Согласно открытым данным, в Омске и пригороде работают больше 700 точек, где можно «переобуть» автомобиль. Посмотрим цены в наиболее крупных сервисных центрах. Отметим, что стоимость на услуги шиномонтажа в некоторых мастерских выросла примерно в полтора раза по сравнению с осенью 2023 года.