Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В Омске наступил сезон замены летней резины на зимнюю. Автолюбители рассказали, что в сервисах придется постоять в очереди — слишком большой наплыв желающих. Либо необходимо записаться заранее.
«Хотела записаться на прошедших выходных, но ближайшее свободное время в моей шиномонтажке есть только в четверг», — сообщила омичка Елена Беляева.
«Да, ажиотаж есть. Когда приехали в сервис, то поставить машину негде было», — рассказала Оксана Нарчук.
Город55 выяснил, за сколько можно «переобуть» свой автомобиль.
Автоцентр «Бегемот»
Шиномонтаж для 14-го радиуса в «Бегемоте» будет стоить 1600 рублей для легкового автомобиля (2300 рублей для минивэна).
R15 — 1800 рублей (легковой автомобиль), 2100 рублей (джип, кроссовер), 2900 рублей (микроавтобус, минивэн).
R16 — 2000 рублей/ 2200 рублей/ 3500 рублей;
R17 — 2600 рублей/ 2800 рублей/ 3800 рублей.
Автотехцентр «Резиновая подкова»
Здесь «переобуть» R14 можно за 1400 рублей, R15 — 1600 рублей на легковушке, 1800 рублей на джипе, R16 — 2060 рублей/ 2400 рублей, R17 — 2240 рублей/ 2400 рублей, R18 — 2480 рублей/ 2880 рублей.
Шиномонтажная мастерская TireShop
Замена резины на «легковушках» будет стоить в мастерской 1200 рублей за R13 и 1300 рублей за R14.
R15 — 1500 рублей/ 1800 рублей (легковое авто/внедорожник);
R16 — 1600 рублей/ 2000 рублей;
R17 — 1800 рублей/ 2400 рублей.
Всего в Омске более 500 пунктов, занимающихся шиномонтажом.
Ранее в мэрии Омска порекомендовали автомобилистам заменить летнюю резину на зимнюю, а также соблюдать скоростной режим в связи с погодными условиями. Дороги в настоящее время обрабатывают от гололеда.