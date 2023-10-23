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В Омске на шиномонтажках образовались очереди из желающих поменять резину

Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске

23 октября 2023, 04:58
Фото: Оксана Нарчук / Предоставлено Городу55

В Омске на шиномонтажках образовались очереди из желающих поменять резину

Всего в Омске более 500 пунктов, занимающихся шиномонтажом. Автолюбители рассказали, что иногда придется постоять в очереди.

В Омске наступил сезон замены летней резины на зимнюю. Автолюбители рассказали, что в сервисах придется постоять в очереди — слишком большой наплыв желающих. Либо необходимо записаться заранее.

«Хотела записаться на прошедших выходных, но ближайшее свободное время в моей шиномонтажке есть только в четверг», — сообщила омичка Елена Беляева.
«Да, ажиотаж есть. Когда приехали в сервис, то поставить машину негде было», — рассказала Оксана Нарчук.

Город55 выяснил, за сколько можно «переобуть» свой автомобиль.

Автоцентр «Бегемот»

Шиномонтаж для 14-го радиуса в «Бегемоте» будет стоить 1600 рублей для легкового автомобиля (2300 рублей для минивэна).

R15 — 1800 рублей (легковой автомобиль), 2100 рублей (джип, кроссовер), 2900 рублей (микроавтобус, минивэн).

R16 — 2000 рублей/ 2200 рублей/ 3500 рублей;

R17 — 2600 рублей/ 2800 рублей/ 3800 рублей.

Автотехцентр «Резиновая подкова»

Здесь «переобуть» R14 можно за 1400 рублей, R15 — 1600 рублей на легковушке, 1800 рублей на джипе, R16 — 2060 рублей/ 2400 рублей, R17 — 2240 рублей/ 2400 рублей, R18 — 2480 рублей/ 2880 рублей.

​Шиномонтажная мастерская TireShop

Замена резины на «легковушках» будет стоить в мастерской 1200 рублей за R13 и 1300 рублей за R14.

R15 — 1500 рублей/ 1800 рублей (легковое авто/внедорожник);

R16 — 1600 рублей/ 2000 рублей;

R17 — 1800 рублей/ 2400 рублей.

Всего в Омске более 500 пунктов, занимающихся шиномонтажом.

Ранее в мэрии Омска порекомендовали автомобилистам заменить летнюю резину на зимнюю, а также соблюдать скоростной режим в связи с погодными условиями. Дороги в настоящее время обрабатывают от гололеда.

За минувшую ночь на обработку дорог в Омске ушло 230 тонн песко-соляной смеси
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#Общество#Авто#Омск#Омская область#Автомобиль#Цены#Зима#Шины#Евгений Игишев#Шиномонтаж
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