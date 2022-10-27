Сезон убийств для развлечения открыт. В Омской области разрешили охотиться на зайцев

Пресс-служба Минприроды Омской области анонсировала открытие «заячьего» сезона охоты с 29 октября. Зайцы беляки и русаки – одна из самых распространенных целей охотников среди пушного зверя Омской области. Сезон охоты на зайцев продлится до 31 января 2023 года. В Минприроды напомнили, что выходить на зайца с калибром более 5,7 мм запрещено.
Кроме того, с 1 ноября разрешается охота на лося в общедоступных и закрепленных угодьях. В общедоступных сезон продлится до 31 декабря, а в закрепленных – до 10 января.
Еще с 1 ноября открывается охота на сибирскую косулю в общедоступных угодьях. И также продлится до 31 декабря. А в закрепленных охотничьих угодьях сезон идет уже давно.
Также ранее открылись сезоны охоты на кабанов, медведей, пернатую дичь, барсуков, бобров и волков.
Охотникам особенно напомнили о сроках, способах, разрешенных орудиях охоты и об отчетности.
Например, разрешили расставлять петли не толще 4мм и не больше 45см в диаметре на волка на территории Большеуковского, Знаменского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Зайцев-беляков тоже разрешили в этих местах убивать долго и мучительно.
Зато можно порадоваться за барсука. 31 октября на него заканчивается сезон, так что последние сведения об убитых или пойманных барсуках придут в Минприроды не позже 21 ноября. На отчетность по барсуку дается 20 дней.