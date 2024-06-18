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Омским охотникам разрешили добыть 3,5 тысяч бобров и 1 тысячу куниц

18 июня 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
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Сезон охоты на этих животных продлится с октября по февраль.

Омским охотникам утвердили нормы добычи бобра и куницы. Приказ 14 июня подписала министр природных ресурсов и экологии региона Татьяна Хавронина. Сезон охоты на бобра откроется 1 октября и завершится 28 февраля будущего года. Добывать куницу будет разрешено с 15 октября.

Согласно документу, на территории региона можно будет добыть 3478 особей бобра и 1075 куниц. Количество особей меняется в зависимости от охотничьего угодья.

Отметим, что нормы добычи бобра и куницы изменились не сильно. Так, в 2022 году минприроды разрешило добыть 3 383 особи бобра и чуть больше тысячи куниц.

С 1 августа в Омской области также начнется сезон охоты на кабана.

Это будет большая охота. В Омской области разрешили добыть почти 300 кабанов
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#Евгений Игишев#Общество#Экология#Омск#Омская область#Охота#Сезон охоты#Кабан#Министр#Бобр#Куница
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