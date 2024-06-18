Омским охотникам разрешили добыть 3,5 тысяч бобров и 1 тысячу куниц

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Омским охотникам утвердили нормы добычи бобра и куницы. Приказ 14 июня подписала министр природных ресурсов и экологии региона Татьяна Хавронина. Сезон охоты на бобра откроется 1 октября и завершится 28 февраля будущего года. Добывать куницу будет разрешено с 15 октября.
Согласно документу, на территории региона можно будет добыть 3478 особей бобра и 1075 куниц. Количество особей меняется в зависимости от охотничьего угодья.
Отметим, что нормы добычи бобра и куницы изменились не сильно. Так, в 2022 году минприроды разрешило добыть 3 383 особи бобра и чуть больше тысячи куниц.
С 1 августа в Омской области также начнется сезон охоты на кабана.