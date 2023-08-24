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В Омске скоро откроется сезон охоты на болотно-луговую, степную и полевую дичь

В Омске скоро откроется сезон охоты на болотно-луговую, степную и полевую дичь

24 августа 2023, 12:21
Фото: 1MI
Открытие сезона охоты на животных этих категорий состоится 26 августа.

Сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь продлится до 30 ноября 2023 года, а охота на боровую, степную и полевую дичь до 29 февраля 2024 года, рассказали в министерстве природы Омской области.

К водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысуха и камышница. К боровой — глухари, тетерев, рябчик, белая куропатка, вальдшнеп. К степной и полевой — серая куропатка, перепела, голуби и горлицы.

Отметим, что добыча охотничьих ресурсов ограничена. Согласно допустимым нормам, один охотник за сезон может добыть: 16 гусей, 20 особей тетерева и куропатки, 50 рябчиков, 100 перепелов, горлиц и голубей, а также 120 уток и лысух.

Минприроды напоминает, что во время охоты на водоплавающую дичь запрещено:

  • Применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;
  • Применение пневматического оружия, за исключением охоты на рябчика;
  • Осуществлять добычу животных с применением охотничьего ружья ближе 200 метров от жилого дома;
  • Стрелять на шум или шорох, по цели, которую не видишь;
  • Стрелять по дичи, сидящей на проводах и столбах линий электропередач;
  • Стрелять по информационным знакам (дорожным, межевым, рекламным конструкциям) и их опорам;
  • Стрелять ниже 2,5 метров по летящей птице при охоте из зарослей или кустов.

Также охотиться нельзя с неисправным ружьем. При заряжении или разряжении охотничьего оружия его нужно направлять стволами только вверх или в землю, отвернувшись от других людей.

Минприроды официально разрешило омским охотникам отстреливать больше птиц
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#Омск#Омская область#Минприроды#Охота#Новости#Сезон охоты#Незаконная охота#Охота на косуль#Анастасия Баянова
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