В Омске скоро откроется сезон охоты на болотно-луговую, степную и полевую дичь

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь продлится до 30 ноября 2023 года, а охота на боровую, степную и полевую дичь до 29 февраля 2024 года, рассказали в министерстве природы Омской области.
К водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысуха и камышница. К боровой — глухари, тетерев, рябчик, белая куропатка, вальдшнеп. К степной и полевой — серая куропатка, перепела, голуби и горлицы.
Отметим, что добыча охотничьих ресурсов ограничена. Согласно допустимым нормам, один охотник за сезон может добыть: 16 гусей, 20 особей тетерева и куропатки, 50 рябчиков, 100 перепелов, горлиц и голубей, а также 120 уток и лысух.
Минприроды напоминает, что во время охоты на водоплавающую дичь запрещено:
Также охотиться нельзя с неисправным ружьем. При заряжении или разряжении охотничьего оружия его нужно направлять стволами только вверх или в землю, отвернувшись от других людей.