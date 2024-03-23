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Сергей Собянин

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Март
От 500 тысяч до 3 млн. Пострадавшим в трагедии в Подмосковье выплатят компенсации
23 марта, 09:07
Август 2023
Рассказываем, что известно о попытке прорыва на Москву беспилотника 6 августа
Введенные ограничения не коснулись омичей.
6 августа 2023, 09:36
Июль 2023
Взрыв и эвакуация. Что известно об атаке беспилотников на Москву 30 июля
Данные официальных источников.
30 июля 2023, 04:58
При прорыве трубы в московском ТЦ «Времена года» погибли четыре человека
Все погибшие были сотрудниками одного из магазинов.
23 июля 2023, 04:17
Июнь 2023
Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
25 июня 2023, 11:10
«Ситуация сложная». Мэр Москвы Собянин объявил понедельник нерабочим днем
24 июня 2023, 15:33
Омская область подписала с Москвой соглашение о сотрудничестве
15 июня 2023, 11:34

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