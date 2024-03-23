От 500 тысяч до 3 млн. Пострадавшим в трагедии в Подмосковье выплатят компенсации

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» окажут финансовую поддержку. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сумма выплат составит от 500 тысяч до 3 млн рублей. Максимальная компенсация в 3 млн предусмотрена для близких погибших, 1 млн рублей выплатят пострадавшим, которые находятся в стационаре, 500 тысяч — пострадавшим, лечившимся амбулаторно.
«Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области», — написал Собянин.
Помимо этого власти пообещали организовать похороны погибших и урегулировать все юридические вопросы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что ежемесячные выплаты получат дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи родители погибли при теракте.
Напомним, что количество погибших увеличилось до 93 человек, опознать смогли уже 41 человека.