От 500 тысяч до 3 млн. Пострадавшим в трагедии в Подмосковье выплатят компенсации

Пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» окажут финансовую поддержку. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сумма выплат составит от 500 тысяч до 3 млн рублей. Максимальная компенсация в 3 млн предусмотрена для близких погибших, 1 млн рублей выплатят пострадавшим, которые находятся в стационаре, 500 тысяч — пострадавшим, лечившимся амбулаторно.