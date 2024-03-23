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От 500 тысяч до 3 млн. Пострадавшим в трагедии в Подмосковье выплатят компенсации

23 марта 2024, 09:07
Фото: 1MI
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Пострадавшим и погибшим в трагедии в Подмосковье выплатят до 3 млн рублей

Власти также пообещали взять на себя организацию похорон погибших при теракте в «Крокус сити холле».

Пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» окажут финансовую поддержку. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сумма выплат составит от 500 тысяч до 3 млн рублей. Максимальная компенсация в 3 млн предусмотрена для близких погибших, 1 млн рублей выплатят пострадавшим, которые находятся в стационаре, 500 тысяч — пострадавшим, лечившимся амбулаторно.

«Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области», — написал Собянин.

Помимо этого власти пообещали организовать похороны погибших и урегулировать все юридические вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что ежемесячные выплаты получат дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи родители погибли при теракте.

Напомним, что количество погибших увеличилось до 93 человек, опознать смогли уже 41 человека.

Цифра вырастет. Следком сообщил о 93 погибших в результате теракта в Подмосковье
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