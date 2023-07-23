При прорыве трубы в московском ТЦ «Времена года» погибли четыре человека

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
22 июля в столичном торговом центре «Времена года» произошел порыв трубы с горячей водой. Сперва спецслужбы сообщали об одном погибшем и двух пострадавших. Позже стало известно: жертв больше.
В момент происшествия внутри ТЦ находились до 18 человек, они не могли покинуть здание. Как сообщают «Новые известия», всего погибли четыре человека, все — сотрудники магазина «Глобус».
Возле «Времен года» было множество бригад скорой помощи и сотрудников МЧС. Ситуацию прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин, он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Отметим, ТЦ имеет шесть этажей. Общая площадь — более 62 квадратных метров. Там представлено свыше 150 бутиков. Продаются одежда, обувь, аксессуары, украшения, часы, парфюмерия, косметика и товары для дома.