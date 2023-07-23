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При прорыве трубы в московском ТЦ «Времена года» погибли четыре человека

23 июля 2023, 04:17
Фото: 1MI
иллюстрация
Все погибшие были сотрудниками одного из магазинов.

22 июля в столичном торговом центре «Времена года» произошел порыв трубы с горячей водой. Сперва спецслужбы сообщали об одном погибшем и двух пострадавших. Позже стало известно: жертв больше.

В момент происшествия внутри ТЦ находились до 18 человек, они не могли покинуть здание. Как сообщают «Новые известия», всего погибли четыре человека, все — сотрудники магазина «Глобус».

Возле «Времен года» было множество бригад скорой помощи и сотрудников МЧС. Ситуацию прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин, он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Отметим, ТЦ имеет шесть этажей. Общая площадь — более 62 квадратных метров. Там представлено свыше 150 бутиков. Продаются одежда, обувь, аксессуары, украшения, часы, парфюмерия, косметика и товары для дома.

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#Торговый центр#Происшествия#Новости#Москва#Сергей Собянин
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