Рассказываем, что известно о попытке прорыва на Москву беспилотника 6 августа

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
6 августа в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на мэра Сергея Собянина. На подлете БПЛА был уничтожен силами ПВО.
В аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Задержаны были 11 рейсов на вылет и 15 на прилет. Отметим, из Омска в столицу в это время отправлений не было. Местный аэропорт не сообщал о задержках, которые могли бы быть связаны с происшествием. Изменений нет и в расписании на 7 августа.
В целях безопасности самолеты переотправляли в другие аэропорты Московского авиационного узла. Был задержан 21 рейс, два отменено. Во Внуково о закрытии воздушной зоны объявили по громкой связи, уточняет издание. Известно, что спустя около полутора часов ограничения на прием и вылет самолетов сняли.
Напомним, ровно неделю назад беспилотники атаковали столицу. Тогда пострадали башни в Москва-Сити.