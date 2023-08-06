Рассказываем, что известно о попытке прорыва на Москву беспилотника 6 августа

В аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Задержаны были 11 рейсов на вылет и 15 на прилет. Отметим, из Омска в столицу в это время отправлений не было. Местный аэропорт не сообщал о задержках, которые могли бы быть связаны с происшествием. Изменений нет и в расписании на 7 августа.