Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Изображение материала

Рассказываем, что известно о попытке прорыва на Москву беспилотника 6 августа

6 августа 2023, 09:36
Фото: 1MI
иллюстрация

6 августа силами ПВО на подлете к Москве был уничтожен беспилотник

Введенные ограничения не коснулись омичей.

6 августа в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на мэра Сергея Собянина. На подлете БПЛА был уничтожен силами ПВО.

В аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Задержаны были 11 рейсов на вылет и 15 на прилет. Отметим, из Омска в столицу в это время отправлений не было. Местный аэропорт не сообщал о задержках, которые могли бы быть связаны с происшествием. Изменений нет и в расписании на 7 августа.

В целях безопасности самолеты переотправляли в другие аэропорты Московского авиационного узла. Был задержан 21 рейс, два отменено. Во Внуково о закрытии воздушной зоны объявили по громкой связи, уточняет издание. Известно, что спустя около полутора часов ограничения на прием и вылет самолетов сняли.

Напомним, ровно неделю назад беспилотники атаковали столицу. Тогда пострадали башни в Москва-Сити.

Взрыв и эвакуация. Что известно об атаке беспилотников на Москву 30 июля
Узнать подробнее
#Беспилотник#Аэропорт#Происшествия#Спецоперация#Новости#Москва#Россия#Сергей Собянин
Подпишитесь
Медсестра в заложниках у заключенного, невероятные выбросы, День города в Омске
Сегодня, 10:39
Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что
Сегодня, 05:51
«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города
Сегодня, 05:16
«Как спать в Старом Кировске?». Вторую неделю в Омске объявляют режим «черного неба»
Сегодня, 07:03
Достаем теплое одеяло. На Омскую область надвигаются похолодание до +7 и грозы
Сегодня, 06:53
Птичку жалко. В день открытия омской «Флоры» сломался масштабный экспонат
Сегодня, 07:53