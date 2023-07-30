Взрыв и эвакуация. Что известно об атаке беспилотников на Москву 30 июля

В силовых структурах сообщили, что в Подмосковье было сбито два беспилотника, которые участвовали в атаке. Всего, по данным оборонного ведомства, к нападению привлечено три беспилотника. Один уничтожили в воздухе над Одинцовским районом Московской области, остальные были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Именно они и упали на территории «Москва-Сити».