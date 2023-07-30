Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Изображение материала

Взрыв и эвакуация. Что известно об атаке беспилотников на Москву 30 июля

30 июля 2023, 04:58
Фото: 1MI
иллюстрация
Данные официальных источников.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, в ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали Москву. В 50-тиэтажном здании «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити» произошел взрыв. Мэр Сергей Собянин заявил: незначительно повреждены фасады двух башен. Пострадал один человек. Погибших нет.

Из комплекса «Москва-Сити» началась эвакуация. В результате удара в здании «IQ-квартал» выбило стекла на пятом и шестом этажах. В башне «Око-2» выбило стекла с первого по четвертый этаж.

Аэропорт Внуково закрывался. В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты. Сейчас работа воздушной гавани возобновлена. В столичном дептрансе сообщили о перекрытии движения по улице Тестовская в районе «Москва-Сити».

В силовых структурах сообщили, что в Подмосковье было сбито два беспилотника, которые участвовали в атаке. Всего, по данным оборонного ведомства, к нападению привлечено три беспилотника. Один уничтожили в воздухе над Одинцовским районом Московской области, остальные были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Именно они и упали на территории «Москва-Сити».

Пассажиров поезда Омск — Симферополь доставят в Крым на автобусах из-за атаки БПЛА
Узнать подробнее
#Беспилотник#Эвакуация#Москва-Сити#Взрыв#Минобороны РФ#Происшествия#Новости#Москва#Сергей Собянин
Подпишитесь
Стойкий запах мочи. Обмеление Иртыша обнажило набережную и все сливы нечистот в Омске
Вчера, 03:02
Дождь, туман и грозы. Что ждет омичей в августе
Сегодня, 06:42
Обвиненный в избиении посетителя замначальника омской ГИБДД избежал уголовного дела
Вчера, 21:44
Шок. В Омске в Советском парке утонул молодой мужчина
Сегодня, 04:21
«Четвертый день травли». Омичи пожаловались на жуткий запах газа в период НМУ
Сегодня, 03:38
К зомби-апокалипсису готовы! Зачем в Омске закупают марли на 120 тысяч рублей
Сегодня, 04:39