Взрыв и эвакуация. Что известно об атаке беспилотников на Москву 30 июля

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Согласно официальным данным Минобороны РФ, в ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали Москву. В 50-тиэтажном здании «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити» произошел взрыв. Мэр Сергей Собянин заявил: незначительно повреждены фасады двух башен. Пострадал один человек. Погибших нет.
Из комплекса «Москва-Сити» началась эвакуация. В результате удара в здании «IQ-квартал» выбило стекла на пятом и шестом этажах. В башне «Око-2» выбило стекла с первого по четвертый этаж.
Аэропорт Внуково закрывался. В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты. Сейчас работа воздушной гавани возобновлена. В столичном дептрансе сообщили о перекрытии движения по улице Тестовская в районе «Москва-Сити».
В силовых структурах сообщили, что в Подмосковье было сбито два беспилотника, которые участвовали в атаке. Всего, по данным оборонного ведомства, к нападению привлечено три беспилотника. Один уничтожили в воздухе над Одинцовским районом Московской области, остальные были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Именно они и упали на территории «Москва-Сити».