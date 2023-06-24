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«Ситуация сложная». Мэр Москвы Собянин объявил понедельник нерабочим днем

24 июня 2023, 15:33
Фото: 1MI
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Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от поездок по городу.

В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении сделать понедельник в целях минимизации рисков нерабочим днем. Трудиться 26 июня в столице будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, ОПК и городские службы.

Жителей и гостей столицы попросили максимально воздержаться от поездок по городу и предупредили о возможном перекрытии движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

«Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности», — сообщил мэр Москвы, назвал ситуацию сложной.

Напомним, что в Москве и области сегодня, 24 июня, ввели режим контртеррористической операции. В городе также отменили запланированные выпускные у школьников. Мероприятие переносится минимум на неделю.

Город55 в этом материале подробно рассказывает, какие дополнительные полномочия появляются у правоохранителей при введении особого режима.

Режим контртеррористической операции: что это может означать для простых омичей
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#Юлия Истомина#Москва#Сергей Собянин#Выходные дни#Работа#Ситуация с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»#Происшествия#Терроризм#ЧВК "Вагнер"#Общество#Новости#Россия
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