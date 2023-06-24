«Ситуация сложная». Мэр Москвы Собянин объявил понедельник нерабочим днем

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении сделать понедельник в целях минимизации рисков нерабочим днем. Трудиться 26 июня в столице будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, ОПК и городские службы.
Жителей и гостей столицы попросили максимально воздержаться от поездок по городу и предупредили о возможном перекрытии движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.
«Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности», — сообщил мэр Москвы, назвал ситуацию сложной.
Напомним, что в Москве и области сегодня, 24 июня, ввели режим контртеррористической операции. В городе также отменили запланированные выпускные у школьников. Мероприятие переносится минимум на неделю.
Город55 в этом материале подробно рассказывает, какие дополнительные полномочия появляются у правоохранителей при введении особого режима.