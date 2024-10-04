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Сергей Оркиш

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2024
«Земельные махинации»: Омск лишился 252 млн рублей на землях у Старозагородной рощи
4 октября, 10:56
Снова поражение. Оркишу придется снести гастропаб и мойку на 2-й Кольцевой в Омске
27 сентября, 10:34
Омский строитель Сергей Оркиш вышел из «Юлии и К»
22 июля, 09:13
2023
40% уставного капитала омского «Домостроя» отошли самой фирме
Ранее бенефициаром выступала Елена Ежова, однако она покинула пост руководителя компании.
24 сентября 2023, 05:23
Одна из компаний Сергея Оркиша перешла к другому владельцу
12 апреля 2023, 11:24
Спецпроект
Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта
Город55 выяснил, как в Омске реализуется проект по меценатству, куратором которого лично выступает мэр Сергей Шелест.

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