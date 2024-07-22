Омский строитель Сергей Оркиш вышел из «Юлии и К»

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В обществе с ограниченной ответственностью «Юлия и К», зарегистрированном в Омске на улице Завертяева, изменилась структура собственности. 90% уставного капитала, принадлежавшие Сергею Оркишу, перешли ко второму учредителю — Анне Пятковой, которая теперь владеет всем УК.
«Юлия и К» специализируется на «деятельности спортивных объектов», ее доходы за 2023 год превысили 150 млн рублей. Директором фирмы является Сергей Ишутин. Анне Пятковой принадлежат еще компании «Новый тур» (занимается строительством) и «Веста» (гостиничный бизнес). В первом случае предыдущим учредителем был Павел Пятков.
Напомним: бывший бенефициар «Юлии и К» Сергей Оркиш — известный омский строитель, учредитель группы компаний «Стройподряд».