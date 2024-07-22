Омский строитель Сергей Оркиш вышел из «Юлии и К»

«Юлия и К» специализируется на «деятельности спортивных объектов», ее доходы за 2023 год превысили 150 млн рублей. Директором фирмы является Сергей Ишутин. Анне Пятковой принадлежат еще компании «Новый тур» (занимается строительством) и «Веста» (гостиничный бизнес). В первом случае предыдущим учредителем был Павел Пятков.