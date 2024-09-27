Снова поражение. Оркишу придется снести гастропаб и мойку на 2-й Кольцевой в Омске

Помимо этого, «Альянс-Строй» должен будет снести с участков здания гастропаба «Шале», кассы и автомойки. Сама компания выдвигала также встречные исковые требования, но в суде их не удовлетворили. Отметим, что Оркиш еще сможет обжаловать судебное решение.