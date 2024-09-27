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Posted 27 сентября, 10:34

Published 27 сентября, 10:34

Modified 27 сентября, 10:36

Updated 27 сентября, 10:36

Под снос в том числе попали гастропаб «Шале» и здание автомойки

Снова поражение. Оркишу придется снести гастропаб и мойку на 2-й Кольцевой в Омске

27 сентября 2024, 10:34
Фото: yandex.ru/maps
Под снос в том числе попали гастропаб «Шале» и здание автомойки

Оркишу придется снести гастропаб и другие постройки в парке на 2-й Кольцевой

Арбитражный суд встал на сторону прокуратуры Омской области и принял в пользу нее решение по восьми земельным участкам, занятым компанией «Альянс-Строй».

Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования прокуратуры по еще 8 спорным земельным участкам, расположенным на 2-й Кольцевой и у Старозагородной рощи. По мнению облпрокуратуры, компания «Альянс-Строй», которая принадлежит Сергею Оркишу, завладела ими незаконно.

Фирма Оркиша должна вернуть департаменту имущественных отношений восемь участков общей площадью 22 463 «квадрата» — четыре находятся у «Парка на Кольцевой», остальные — на территории Старозагородной рощи.

Участки под "Парком на Кольцевой" и гастропабом "Шале"Участки под "Парком на Кольцевой" и гастропабом "Шале"
Участки на территории Старозагородной рощиУчастки на территории Старозагородной рощи
Участки под "Парком на Кольцевой" и гастропабом "Шале". Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Помимо этого, «Альянс-Строй» должен будет снести с участков здания гастропаба «Шале», кассы и автомойки. Сама компания выдвигала также встречные исковые требования, но в суде их не удовлетворили. Отметим, что Оркиш еще сможет обжаловать судебное решение.

Ранее семье Оркишей, напомним, пришлось вернуть в муниципальную собственность еще пять участков у Дендросада. Общая площадь, которой незаконно завладели предприниматели, составила 42 тысячи кв. м.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Прокуратура#Суд#Парк#Земельный участок#Новости#Сергей Оркиш
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