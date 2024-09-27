Снова поражение. Оркишу придется снести гастропаб и мойку на 2-й Кольцевой в Омске

Posted 27 сентября, 10:34
Published 27 сентября, 10:34
Modified 27 сентября, 10:36
Updated 27 сентября, 10:36
Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования прокуратуры по еще 8 спорным земельным участкам, расположенным на 2-й Кольцевой и у Старозагородной рощи. По мнению облпрокуратуры, компания «Альянс-Строй», которая принадлежит Сергею Оркишу, завладела ими незаконно.
Фирма Оркиша должна вернуть департаменту имущественных отношений восемь участков общей площадью 22 463 «квадрата» — четыре находятся у «Парка на Кольцевой», остальные — на территории Старозагородной рощи.
Помимо этого, «Альянс-Строй» должен будет снести с участков здания гастропаба «Шале», кассы и автомойки. Сама компания выдвигала также встречные исковые требования, но в суде их не удовлетворили. Отметим, что Оркиш еще сможет обжаловать судебное решение.
Ранее семье Оркишей, напомним, пришлось вернуть в муниципальную собственность еще пять участков у Дендросада. Общая площадь, которой незаконно завладели предприниматели, составила 42 тысячи кв. м.
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