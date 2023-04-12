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Одна из компаний Сергея Оркиша перешла к другому владельцу

12 апреля 2023, 11:24
Фото: 1MI
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Теперь «Домострой» принадлежит Елене Ежовой.

У строительной компании ООО «Домострой», зарегистрированной в Омске, теперь новый хозяин. 100% уставного капитала перешли к Елене Ежовой — учредителю и директору двух небольших фирм, «Серера» и «Вея». Первая из них оказывает услуги, связанные с бухучетом и финансовым аудитом, вторая занимается строительными работами.

«Домострой» связан с известным омским строителем Сергеем Оркишем, сын которого Павел руководил этой компанией в 2012–2020 годах. Предыдущий бенефициар фирмы - Артем Захаров. Интересно, что ООО «Стройподряд-Дом», в котором Захаров и сейчас остается бенефициаром и директором, прежде принадлежало Оркишу-старшему.

 

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#Николай Эйхвальд#Строительство#Бизнес#Новости#Сергей Оркиш
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