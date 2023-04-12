Одна из компаний Сергея Оркиша перешла к другому владельцу

У строительной компании ООО «Домострой», зарегистрированной в Омске, теперь новый хозяин. 100% уставного капитала перешли к Елене Ежовой — учредителю и директору двух небольших фирм, «Серера» и «Вея». Первая из них оказывает услуги, связанные с бухучетом и финансовым аудитом, вторая занимается строительными работами.