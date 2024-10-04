«Земельные махинации»: Омск лишился 252 млн рублей на землях у Старозагородной рощи

Posted 4 октября, 10:56
Published 4 октября, 10:56
Modified 4 октября, 12:25
Updated 4 октября, 12:25
Арбитражный суд Омской области недавно завершил разбирательство, связанное с приобретением земельных участков в районе сквера «Старозагородная роща» семьей Оркишей. История этого дела началась почти два десятилетия назад, когда компания «Мрия», принадлежащая Сергею Оркишу, приобрела у мэрии Омска три земельных участка. Эти земли располагались в границах улиц Красный Путь, Березовая и 2-я Кольцевая.
Первоначально участки были оформлены как сельскохозяйственные, что позволило компании «Мрия» приобрести их по заниженной стоимости в размере 1,2 млн. Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что земли использовались для строительства коттеджей, что противоречило их целевому назначению. Экспертиза показала, что реальная рыночная стоимость за три участка была 252 млн.
Суд также обнаружил, что площади участков были искусственно завышены, что позволило разместить на них больше жилых объектов, чем предполагалось изначально.
Еще в 2014 году уголовное дело против Сергея Оркиша было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Однако в 2023 году прокуратура решила пересмотреть это решение и инициировала дополнительную проверку. В начале 2024 года было возбуждено новое уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении неустановленных чиновников, которые могли быть причастны к этой сделке.
За последние годы три крупных участка были разделены на несколько меньших, и часть из них оказалась в собственности сына Сергея Оркиша — Павла. В сентябре 2024 года суд постановил вернуть государству ряд участков, на которых были размещены коммерческие объекты. Бизнесмены обязаны снести эти постройки, однако у них остается возможность оспорить это решение в суде.
Напомним, что в сентябре 2023 года произошло заседание «зеленой комиссии». Одно из обращений поступило от предпринимателя Павла Оркиша, который запросил разрешение на снос 23 деревьев и 645 кв. м поросли, а также пересадку 6 сосен, находящихся на земельных участках.
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