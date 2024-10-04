«Земельные махинации»: Омск лишился 252 млн рублей на землях у Старозагородной рощи

За последние годы три крупных участка были разделены на несколько меньших, и часть из них оказалась в собственности сына Сергея Оркиша — Павла. В сентябре 2024 года суд постановил вернуть государству ряд участков, на которых были размещены коммерческие объекты. Бизнесмены обязаны снести эти постройки, однако у них остается возможность оспорить это решение в суде.