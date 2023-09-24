Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

иллюстрация

40% уставного капитала омского «Домостроя» отошли самой фирме

24 сентября 2023, 05:23
Фото: 1MI
иллюстрация
Ранее бенефициаром выступала Елена Ежова, однако она покинула пост руководителя компании.

21 сентября 40% уставного капитала ООО «Домострой» перешли самой фирме. Ранее бенефициаром была Елена Ежова, однако 8 сентября ее на посту директора сменил Михаил Лихачев, завладев 60% доли фирмы. Данные об изменениях доступны в ЕГРЮЛ.

Компания — известный омский подрядчик. Долгое время была связана со строителем Сергеем Оркишем. Его сын Павел руководил «Домостроем» в 2012–2020 годах. Новый соучредитель Лихачев ранее владел 9% уставного капитала компании «Дестен Омтайр», она занималась оптовой торговлей. Ликвидирована в 2017 году.

Отметим, выручка ООО «Домострой» за 2022 год увеличилась почти в 50 раз: с 17 млн до 834 млн рублей.

В омском «Домострое» появился новый бенефициар и директор
Узнать подробнее
#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Новости#Сергей Оркиш#Павел Оркиш#Михаил Лихачев
Подпишитесь
Важно. Омичей предупредили о росте тарифов за ЖКХ в следующем году
Вчера, 03:03
Не допустить саботажа. На застройщика дома для переселенцев возбудили дело
Сегодня, 04:15
Невероятно, но факт. Членовредительство. Омич пытался увеличить свой половой орган и попал в больницу
Сегодня, 06:20
Компании Золотова одобрили строительство очередного дома в омском Амуре
Сегодня, 05:45
Посещение «заброшки» закончилось для омича ожогом ягодиц
Сегодня, 08:55
Досадное поражение. Омский «Авангард» сразился с «Нефтехимиком»
Сегодня, 04:50