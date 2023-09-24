40% уставного капитала омского «Домостроя» отошли самой фирме

Компания — известный омский подрядчик. Долгое время была связана со строителем Сергеем Оркишем. Его сын Павел руководил «Домостроем» в 2012–2020 годах. Новый соучредитель Лихачев ранее владел 9% уставного капитала компании «Дестен Омтайр», она занималась оптовой торговлей. Ликвидирована в 2017 году.