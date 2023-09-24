40% уставного капитала омского «Домостроя» отошли самой фирме

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:25
21 сентября 40% уставного капитала ООО «Домострой» перешли самой фирме. Ранее бенефициаром была Елена Ежова, однако 8 сентября ее на посту директора сменил Михаил Лихачев, завладев 60% доли фирмы. Данные об изменениях доступны в ЕГРЮЛ.
Компания — известный омский подрядчик. Долгое время была связана со строителем Сергеем Оркишем. Его сын Павел руководил «Домостроем» в 2012–2020 годах. Новый соучредитель Лихачев ранее владел 9% уставного капитала компании «Дестен Омтайр», она занималась оптовой торговлей. Ликвидирована в 2017 году.
Отметим, выручка ООО «Домострой» за 2022 год увеличилась почти в 50 раз: с 17 млн до 834 млн рублей.