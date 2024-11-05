Битва за изъятую землю: Оркиш пытается вернуть себе участки у омского Дендросада

Суд ранее удовлетворил требования прокуратуры и постановил вернуть указанные земельные участки в собственность государства. В то же время встречный иск Оркиша, который пытался признать свое право собственности на эти участки на основании приобретательной давности, тогда был отклонен. Кроме того, суд признал недействительным договор об ипотеке, заключенный между Оркишем и банком ВТБ, в части залога этих земельных участков. Также было решено прекратить ипотеку на данные участки.