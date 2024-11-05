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Posted 5 ноября, 13:02

Published 5 ноября, 13:02

Modified 5 ноября, 13:13

Updated 5 ноября, 13:13

Омский бизнесмен Оркиш пытается оспорить изъятие у него земель у Дендросада

Битва за изъятую землю: Оркиш пытается вернуть себе участки у омского Дендросада

5 ноября 2024, 13:02
Фото: 1MI.

Омский бизнесмен Оркиш пытается оспорить изъятие у него земель у Дендросада

В Восьмой арбитражный апелляционный суд поступила жалоба от Павла Оркиша, который намерен оспорить решение об изъятии у него земельных участков, на которых расположены его важные бизнес-проекты.

В Восьмой арбитражный апелляционный суд поступила жалоба от предпринимателя Павла Оркиша, который пытается оспорить решение суда первой инстанции об изъятии земельных участков, на которых расположены его бизнес-объекты. Эти участки находятся в районе Старозагородной рощи и Дендросада.

Суд ранее удовлетворил требования прокуратуры и постановил вернуть указанные земельные участки в собственность государства. В то же время встречный иск Оркиша, который пытался признать свое право собственности на эти участки на основании приобретательной давности, тогда был отклонен. Кроме того, суд признал недействительным договор об ипотеке, заключенный между Оркишем и банком ВТБ, в части залога этих земельных участков. Также было решено прекратить ипотеку на данные участки.

Недавно же Оркишем была подана апелляционная жалоба, и суд уже назначил дату заседания — 12 декабря.

Напомним, что отдельно в суде рассматривали дело, связанное с возвратом земельных участков из незаконного владения компании «Альянс-Строй». Суд постановил удовлетворить исковые требования прокуратуры и обязал компанию вернуть восемь земельных участков, четыре находятся у «Парка на Кольцевой», а остальные на территории Старозагородной рощи, в собственность государства. Компания «Альянс-Строй», принадлежащая Сергею Оркишу, аналогично подала апелляционную жалобу в суд. Однако заседание по этому делу пока не назначили.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Ипотека#Новости#Земельные участки#Дело#Апелляция#Сергей Оркиш#Государственная пошлина
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