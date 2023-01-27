Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:01
По личной инициативе мэра Сергея Шелеста в городе в прошлом году начали реализовывать проект по «Меценатству». Представители омского бизнес-сообщества поспешили присоединиться к проекту: всё добровольно и исключительно по личной инициативе. По состоянию на январь 2023 года список меценатов, а, следовательно, и ремонтируемых объектов включает уже 11 общеобразовательных учреждений и 1 учреждение допобразования.
Город55 узнал, кто сегодня входит в реестр меценатов, какие объекты они выбрали для своего «шефства», и есть ли какие-то «плюшки» от такого участия.
Меценатство — не новое явление. В России такая форма благотворительности активно стала развиваться в 18 веке. А в Омске к ней снова решили масштабно обратиться в 2022 году.
После командировки в Екатеринбург мэр Сергей Шелест 29 марта 2022 года написал в своем телеграм-канале о меценатстве. Это был, так сказать, первый звоночек. Но, оказывается, проект он задумал практически сразу, как приступил к работе в качестве мэра города.
«Оценив возможности, а точнее проблемные стороны городского бюджета, посетив образовательные учреждения и ознакомившись со списком их потребностей — мы вместе с коллегами начали искать выход из сложившейся ситуации. И помогло нам именно обращение к традициям российского меценатства. В нашем городе немало успешных предпринимателей, крупных бизнесменов, которые разделяют позицию: нельзя только брать, нужно и отдавать. Они и стали первыми участниками нашего проекта», — заявил Сергей Шелест.
В отличие от уральского города, где застройщики совместно с бизнесом реализуют комплексный подход: дома разной этажности, школы и детские сады внутри микрорайонов, организация общественных пространств, озеленение, в Омске начали с малого и стали привлекать меценатов к ремонту школ.
Сказано-сделано. Уже спустя два дня, 31 марта, подписывают первое соглашение о сотрудничестве по меценатству: так что получается, что раньше бизнесмены помогали образовательным учреждениям и оставались в тени, то теперь же все закрепляется официально. Первым участником проекта стало ООО «Промстройкомплект-Сервис». Директор компании Шамил Шихмирзаев согласился восстановить школу № 85.
По данным пресс-службы городской администрации, в 2023 году в Омске насчитывается 151 образовательное учреждение. В этом году в планах строительство еще трех школ.
Меценатством охвачены только один центр творчества да 11 учебных учреждений. В процентном соотношении около 17%. Не самым лучшим состоянием может похвастаться, наверное, каждая вторая школа. Протекающая крыша, обветшалые стены, окна, которые требуют замены, старая мебель и др. Список существующих проблем где-то меньше, где-то больше… А средств в городском бюджете для покрытия существующих нужд, конечно, не хватает.
К концу прошлого года городские власти совместно с представителями бизнес-сообщества подписали 12 соглашений. В список вошли школы № 85, 64, 15, 8, 74, 144, 76, 7, 81, 50, 31 и центр творчества «Созвездие».
Самый старый объект — школа № 50 в Кировском округе по адресу Новостройка, 20Б. Её открыли еще в 1939 году. В список объектов, которые восстановят меценаты, также входит и сравнительно недавно открытая школа № 7 на Левобережье. Первые уроки в здании на бульваре Архитекторов, 10/1 прошли в 2015 году.
В список 12-ти подключившихся к проекту в 2022 году — кто-то это сделал это в числе первых, кто-то под конец года — вошли следующие лица:
Большая часть работ в 2022-м уже проделана, составлен план работы на год текущий. Всё, как говорится, в рамках запланированных графиков.
Из информации, опубликованной в реестре меценатов в городе Омске на 2022 год, следует, что в этом году ремонтные работы продолжатся в школе № 15 (июль–август 2023-го), центре творчества «Содействие» (август 2023-го), гимназии № 76 (апрель–август 2023-го), лицее № 64 (март–апрель, июнь–август 2023-го), школе № 8 (конец 2023-го), школе № 31 и № 7 (2023-й), школе № 81 (2023–2024 гг.). Позже всего ремонт дойдет до школы № 50 (сентябрь 2027 года).
Становиться меценатом или нет — решение абсолютно добровольное. Наверное, по этой причине и число участников проекта исчисляется только 12-ю. Однако, если разобраться чуть подробнее, то в большинстве случаев взятые под шефство образовательные учреждения выбраны не просто так.
Причина первая — сами когда-то учились в этой школе или сейчас дети/внуки проходят обучение. Именно это стало мотивацией для мецената гимназии № 85 Шамила Шихмирзаева, у которого здесь учились и продолжают учиться дети. По сути, помогать гимназии он начал еще 14 лет назад. Зная о ее плачевном состоянии, выбора не было.
Василий Черемисин (лицей № 64) и Александр Сасин (школа № 81) сами заканчивали эти учебные заведения. Поэтому и потребности учреждения знают.
По словам Сасина, за 25 лет в школе № 81 мало что изменилось. В здании, которому без одного года — полвека, требуется замена окон, инженерных коммуникаций, обновление санузла, ремонт в кабинетах.
Причина вторая — в школах учатся дети сотрудников. Подобная ситуация, например, в школе № 15 и лицее № 74.
«В школе есть моменты, которые нужно исправить. Все ремонтные работы прописали в соглашении. В этой школе учились сотрудники наших предприятий, работают родители детей, которые в ней учатся», — отметил Сергей Оркиш, который является учредителем ГК «Стройподряд».
Получается, что находящимся в аварийном состоянии школам остается надеяться, что на их школу обратят внимание состоятельные люди Омска. Ну или в бюджете заложат средства на их ремонт.
В мэрии в свою очередь поспешили найти поощрение такой добровольной финансовой поддержке образовательных и социальных учреждений. Теперь будут присваивать звание «Меценат года» и вручать нагрудный знак «Меценат». А тот, кто трижды получит звание «Меценат года», может стать «Почетным гражданином города Омска». Вручение, конечно, в профильный праздник, День мецената и благотворителя, лично мэром и председателем горсовета.
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Мэр Сергей Шелест руководит городом уже больше года, у проекта по меценатству возраст еще чуть меньше — 9 месяцев. За это время меценатами стали уже 12 человек. Да, на первый взгляд, кажется, что это не так много. Однако в среднем Шелесту удавалось находить для школ по одному новому благотворителю в месяц.
А если вспомнить, сколько времени уходит на стандартную процедуру согласования всех нюансов, то выходит, что все не так-то плохо.
К тому же в пресс-службе мэрии на вопрос Города55 о новых соглашениях с меценатами, коротко ответили «следите за информационной повесткой», сохранив интригу. Поэтому в скором времени похоже стоит рассчитывать, что список омских меценатов пополнится новыми фамилиями.