Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта

Мэр Сергей Шелест руководит городом уже больше года, у проекта по меценатству возраст еще чуть меньше — 9 месяцев. За это время меценатами стали уже 12 человек. Да, на первый взгляд, кажется, что это не так много. Однако в среднем Шелесту удавалось находить для школ по одному новому благотворителю в месяц.