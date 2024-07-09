На 12 омских выпускников завели административные дела за нарушение регламента ЕГЭ

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Сегодня, 9 июля, в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция, на которой министр образования региона Иван Кротт озвучил предварительные итоги проведения ЕГЭ на территории Омской области.
Единый государственный экзамен написали более 8 тысяч человек, 7,3 тысяч из них — выпускники этого года. Самыми популярными предметами для сдачи стали обществознание, информатика, физика и биология.
Кротт подчеркнул, что экзаменационная кампания прошла в штатном режиме, технических сбоев и других серьезных неполадок удалось избежать. Однако порой нарушения регламента проведения ЕГЭ совершали сами школьники. 12 выпускников попытались списать на экзамене.
«По фактам нарушения составлено восемь протоколов об административных правонарушениях в отношении участников ЕГЭ за наличие средств связи, то есть телефона, это 4 случая. Еще 4 случая — за наличие справочных материалов, письменных заметок, в простонародье шпаргалок. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении еще четырех участников ЕГЭ», — сообщил министр.
Ранее Город55 рассказывал о тонкостях приемной кампании в омские вузы в 2024 году.