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12 омских выпускников совершили административные нарушения во время сдачи ЕГЭ

На 12 омских выпускников завели административные дела за нарушение регламента ЕГЭ

9 июля 2024, 13:26
Фото: 1MI

12 омских выпускников совершили административные нарушения во время сдачи ЕГЭ

Итогами проведения ЕГЭ в Омской области поделился министр образования региона Иван Кротт. Он рассказал, что в этом году в отношении 12 школьников были заведены административные дела за нарушения регламента экзамена.

Сегодня, 9 июля, в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция, на которой министр образования региона Иван Кротт озвучил предварительные итоги проведения ЕГЭ на территории Омской области.

Единый государственный экзамен написали более 8 тысяч человек, 7,3 тысяч из них — выпускники этого года. Самыми популярными предметами для сдачи стали обществознание, информатика, физика и биология.

Кротт подчеркнул, что экзаменационная кампания прошла в штатном режиме, технических сбоев и других серьезных неполадок удалось избежать. Однако порой нарушения регламента проведения ЕГЭ совершали сами школьники. 12 выпускников попытались списать на экзамене.

«По фактам нарушения составлено восемь протоколов об административных правонарушениях в отношении участников ЕГЭ за наличие средств связи, то есть телефона, это 4 случая. Еще 4 случая — за наличие справочных материалов, письменных заметок, в простонародье шпаргалок. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении еще четырех участников ЕГЭ», — сообщил министр.

Ранее Город55 рассказывал о тонкостях приемной кампании в омские вузы в 2024 году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ЕГЭ#Новости#Результаты#Экзамены#Министр#Экзамен#Сдача ЕГЭ#Министр образования#Единый государственный экзамен
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